Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Burkhalter Gruppe kauft Elektrotechnik-Unternehmen in Bern



04.10.2022 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Burkhalter Gruppe erwirbt per 4. Oktober 2022 die Pauli Elektro AG in Burgdorf (BE). Das Unternehmen beschäftigt 19 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 4 Mio. Die Burkhalter Gruppe baut ihre Präsenz in Bern aus und kauft die Pauli Elektro AG in Burgdorf. Das Unternehmen ist seit 1937 mit klassischen Elektrotechnik-Dienstleistungen erfolgreich im regionalen Markt tätig. Der bisherige Geschäftsführer, Heinz Lüdi, wird diese Funktion auch in Zukunft übernehmen. Die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden bleiben erhalten. Mit dieser Akquise verdichtet die Burkhalter Gruppe ihre Präsenz im Kanton Bern, in dem sie bereits mit sieben anderen Elektrotechnik-Unternehmen vertreten ist. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe. Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Kommunikation, Nachhaltigkeit und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch

Ende der Insiderinformation