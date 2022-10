Kioxia: Technik für PAM4-Transceiver mit 56 Gbit/s zur Vermeidung von Fehlsperren auf der ESSCIRC 2022 vorgestellt

Kioxia Corporation, der weltweit führende Anbieter von Speicherlösungen, hat am 22. September auf der ESSCIRC 2022 (IEEE European Solid-State Circuits Conference 2022) die Entwicklung einer Technik zur Vermeidung von Fehlsperren in PAM4-Transceivern mit 56 Gbit/s verkündet.

Seit kurzem wird beispielsweise in Rechenzentren das mehrstufige Modulationsverfahren PAM4 anstelle des herkömmlichen NRZ für Netzinfrastrukturen eingesetzt, das eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit und -kapazität beinhaltet. Bei der Verwendung von PAM4 kann die Taktrückgewinnung jedoch bisweilen versagen, was die Leistung von Receivern durch falsche Taktsignale erheblich beeinträchtigen kann.

Angesichts dieser technischen Herausforderung hat Kioxia die Technik zur Vermeidung von Fehlsperren entwickelt, um zu verhindern, dass die Taktrückgewinnung versagt. Kioxia wird diese Technik zur Vermeidung von Fehlsperren auf Speichermodule mit hoher Bandbreite und großer Kapazität für MEC-Server (Mobile Edge Computing) anwenden.

Die Entwicklung basiert auf einem von der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) in Auftrag gegebenen Projekt.

Weitere Informationen finden Sie unter der folgenden URL: https://www.kioxia.com/en-jp/about/news/2022/20221004-1.html

* Alle Firmen-, Produkt- und Servicenamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH", prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSD, Automobile und Rechenzentren.

Kota Yamaji Public Relations Kioxia Holdings Corporation 81-3-6478-2319 kioxia-hd-pr@kioxia.com