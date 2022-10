Umpqua gibt Dividende bekannt

Die Umpqua Holdings Corporation (ISIN: US9042141039, NASDAQ: UMPQ) zahlt am 28. Oktober 2022 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar an ihre Aktionäre. Record date ist der 14. Oktober 2022.

Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Portland, Oregon, somit 0,84 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 17,47 US-Dollar (Stand: 3. Oktober 2022) einer Dividendenrendite von 4,81 Prozent. Die Umpqua Holdings Corporation ist die Muttergesellschaft der Umpqua Bank. Das Unternehmen hat Zweigstellen in Idaho, Washington, Oregon, Kalifornien und in Nevada. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Nettogewinn von 78,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 116,14 Mio. US-Dollar), wie bereits am 20. Juli 2022 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 9,20 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,71 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de