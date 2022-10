Was Berkshire Hathaway so besonders macht? Auch der Tod dieses Aufsichtsratsmitglied zeigt es mir!

Dass die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) etwas Besonderes ist, das wissen wir Foolishen Investoren natürlich. Die Legende beginnt, als Warren Buffett das Zepter übernahm. Aus einem Streit heraus, übrigens. Aber seitdem handelt es sich um eine starke Erfolgsgeschichte, die in einer Rendite von über 20 % pro Jahr gipfelte. And counting, wie es im Englischen so schön heißt.

Warren Buffett macht Berkshire Hathaway so besonders. Aber, um ehrlich zu sein, ist er nicht alleine. Selbst der Tod eines Aufsichtsratsmitglieds zeigt mir einmal mehr, dass dieses Konglomerat keine gewöhnliche Aktie ist. Und, ja, es geht dabei um das Management.

Berkshire Hathaway: Der Tod von David Sandy Gottesman

Vielleicht hast du den Namen niemals gehört: Aber im Kontext von Berkshire Hathaway hieß es zum Ende der letzten Woche, dass David Sandy Gottesman jetzt verstorben ist. Ein langjähriger Freund von Warren Buffett, was für ihn persönlich eine besondere Tragödie sein dürfte. Der Funktionär wurde 96 Jahre alt.

Das, was es dabei für mich zu beachten gibt, ist Folgendes: Auch Gottesman arbeitete offensichtlich im Board von Berkshire Hathaway bis ins hohe Alter hinein mit. Wir können womöglich sagen: Na klar, er ist selbst auch Investor und Geschäftsmann gewesen. Trotzdem hat das Konglomerat ein Arbeitsklima, das solchen Funktionären die Motivation gibt, selbst bis ins hohe Alter weiter ihren Posten innezuhaben.

Denken wir weiter, Gottesman ist schließlich nicht der Einzige. Warren Buffett selbst ist inzwischen jenseits der 90. Charlie Munger nähert sich in großen Schritten der 100, zum Jahreswechsel wird er 99. Und, seien wir ehrlich: Not leiden alle diese Funktionäre nicht, weshalb sie arbeiten müssten. Das heißt, dass sie sich aktiv dafür entschieden haben, Berkshire Hathaway als Funktionär die Treue zu halten.

Einfach ein besonderer Konzern

Mir zeigt das, dass Berkshire Hathaway ein besonderer Konzern ist. Natürlich sind es die verbundenen Unternehmen, die übernommenen Unternehmen, Beteiligungen und jede Entscheidung, die Warren Buffett und sein Team treffen. Aber das Konglomerat schafft es offensichtlich, seine Kompetenzen zu binden und zu halten. Ja, viel mehr noch, dass sie bis ins hohe Alter die Motivation haben, weiter in ihren Funktionen zu agieren.

Das ist besonders, David Sandy Gottesman ist ein weiterer Indikator. Entscheidend dürfte in naher oder ferner Zukunft sein, dass die Manager nach den älteren Herren diese Atmosphäre weiterleben und eine ebenso grandiose Kultur erhalten, die derartige Lebenswerke ermöglicht.

