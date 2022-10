IRW-News: Denarius Metals Corp.: Denarius unterzeichnet Optionsvereinbarung mit Europa Metals zur Erschließung des Zink-Blei-Silber-Projekts Toral in der Provinz Leon, Nordspanien

IRW-PRESS: Denarius Metals Corp.: Denarius unterzeichnet Optionsvereinbarung mit Europa Metals zur Erschließung des Zink-Blei-Silber-Projekts Toral in der Provinz Leon, Nordspanien

TORONTO, KANADA, Mittwoch, 5. Oktober 2022 - Denarius Metals Corp. ("Denarius" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/denarius-silver-corp/) (TSXV: DSLV; OTCQB: DNRSF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung für eine Options- und Joint-Venture-Vereinbarung (die "Absichtserklärung") mit Europa Metals Ltd. ("Europa") (AIM: EUZ) unterzeichnet hat, wonach Europa Denarius das Recht einräumt, eine Beteiligung von bis zu 80 % am Zn-Pb-Ag-Projekt Toral (das "Toral-Projekt") in der Provinz Leon in Nordspanien in zwei Schritten zu erwerben (die "geplante Transaktion").

Serafino Iacono, Executive Chairman und CEO von Denarius, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, dass wir uns auf die kommerziellen Parameter für diese vorgeschlagene Farm-in-Transaktion geeinigt haben, die unter anderem der endgültigen Dokumentation unterliegt und Denarius in die Lage versetzen wird, die Entwicklung dieses hochgradigen Polymetallprojekts zu leiten, das sich in einem gut mineralisierten historischen Bergbaugebiet und einer proaktiven Gerichtsbarkeit befindet, die auch potenzielle weitere Explorationsmöglichkeiten bietet. Die hochgradigen Konzentrate, die bei Toral in Zukunft produziert werden könnten, machen dies zu einer einzigartigen Gelegenheit für Denarius, ein hochwertiges Basismetallprojekt im Herzen Westeuropas zu entwickeln. "

"Die steigende Nachfrage der Industrie in Verbindung mit zunehmenden geopolitischen Risiken hat die Rohstoffpreise im vergangenen Jahr in die Höhe getrieben. Die Produktionskapazitäten für die europäische Automobil- und Bleibatterieindustrie sind rückläufig und es besteht die dringende Notwendigkeit, sicherere und nachhaltigere alternative Rohstoffversorgungssysteme in der Region zu entwickeln. Die vorgeschlagene Transaktion könnte auch zu künftigen strategischen Synergien mit unserem Polymetallprojekt Lomero-Poyatos führen, das sich zu 100 % in unserem Besitz befindet, und zwar im Hinblick auf die Vermarktung von Konzentraten aus beiden potenziellen künftigen Betrieben.

Die vorgeschlagene Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt einer bestätigenden Due-Diligence-Prüfung durch Denarius, der Fertigstellung und des Abschlusses einer endgültigen Dokumentation (die "endgültige Vereinbarung") und des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen durch die Aktionäre und die Aufsichtsbehörden, je nach Sachlage.

Das Toral-Projekt befindet sich etwa 400 km oder 4 Autostunden nordwestlich von Madrid in der Provinz León in der autonomen Region Kastilien-León. Das Projektgebiet befindet sich innerhalb der Verwaltungseinheit El Bierzo, deren Hauptstadt Ponferrada etwa 30 km östlich des Projektgebiets liegt. Die Toral-Explorationslizenz 15.199, die als Permiso de Investigacion (die "Genehmigung") bezeichnet wird, umfasst eine Fläche von 20,29 km². Das Projekt Toral befindet sich neben einer Hauptverkehrsstraße und ist sehr gut an mehrere Industriehäfen in Nordspanien sowie an eine große Zinkhütte in der Region Asturien angebunden.

Das Projekt Toral ist eine karbonathaltige Zn-Pb-Ag-Lagerstätte vom Mississippi-Tal-Typ (MVT"), die sich entlang des Kontakts zwischen Schiefergestein aus dem mittleren Kambrium in der Fußwand und Kalkstein und Dolomit aus dem oberen Kambrium in der Hangenden Wand befindet. Die Mineralisierung ist entlang des Kontakts kontinuierlich und wurde durch Bohrungen auf einer Streichlänge von mindestens 1,7 km getestet. Sie bleibt entlang des Streichs und neigungsabwärts offen.

Mineralressourcen-Schätzung für das Projekt Toral

Europa veröffentlichte eine aktualisierte JORC-2012-konforme Mineralressourcenschätzung für das Projekt Toral im Jahr 2021, die von Addison Mining Services Ltd ("Addison") erstellt wurde und am 14. September 2021 in Kraft trat:

- Eine angezeigte Ressource von etwa 5,9 Millionen Tonnen (Mt) mit 7,1 % Zn-Äquivalent (einschließlich Pb-Gutschriften) ("Zn Eq") oder 7,8 % Zn-Äquivalent (einschließlich Pb- und Ag-Gutschriften ("Zn Eq(PbAg)") mit einem Gehalt von 4,2 % Zn, 3,3 % Pb und 27 g/t Ag:

o 251.000 Tonnen Zn, 196.000 Tonnen Pb und 5,2 Millionen Unzen Ag.

- Eine abgeleitete Ressource von etwa 14 Mt mit 6,0 % Zn-Äq. oder 6,5 % Zn-Äq.(PbAg), mit einem Gehalt von 3,8 % Zn, 2,5 % Pb und 20 g/t Ag, enthält:

o 540.000 Tonnen Zn, 350.000 Tonnen Pb und 9 Millionen Unzen Ag.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Toral sind zusammengefasst, abgeleitet oder entnommen aus dem technischen Bericht über Toral mit dem Titel "Aktualisierter technischer Bericht nach JORC 2012 und Ressourcenschätzung für das Pb-Zn-Projekt Toral von Europa Metals, Leon, Spanien", der von Addison für Europa mit Datum vom 20. Oktober 2021 erstellt wurde und am 14. September 2021 in Kraft trat. Der technische Bericht über Toral wurde gemäß den Standards des JORC-Codes 2012 von James Hogg MSc MAIG, Richard Siddle MSc MAIG und Lewis Harvey MSc MAIG erstellt. Die "kompetente Person" gemäß dem JORC-Code 2012 ist James Hogg. Der JORC-Code ist ein akzeptabler ausländischer Code im Sinne von NI 43-101.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Die Mineralressourcen für das Projekt Toral werden mit einem Cutoff-Gehalt von 4,0 % Zn-Äquivalent (einschließlich Pb- und Ag-Gutschriften) ("Zn Eq (PbAg)") gemeldet. Die Berechnungen des Zn-Äquivalents basieren auf den durchschnittlichen Preisstatistiken der letzten drei Jahre, die von der London Metal Exchange und der London Bullion Market Association eingeholt wurden und einen durchschnittlichen Zn-Preis von US$ 2.516/t, einen Pb-Preis von US$ 1.961/t und einen Ag-Preis von US$ 19,4/oz ergeben. Bei der Berechnung der Zn-Äq-Werte wurden Gewinnungs- und Verkaufsfaktoren berücksichtigt. Addison ist der Meinung, dass alle in der Berechnung der Metalläquivalente enthaltenen Metalle (Zink, Blei und Silber) ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf aufweisen. Gemäß dem JORC-Code ist Zn Eq (PbAg)% das berechnete Zn-Äquivalent, das sowohl Silber- als auch Bleigutschriften enthält, und ist der Parameter, der zur Definition des Cut-off-Gehalts für die Meldung von Ressourcen verwendet wird (Zn Eq (PbAg)% = Zn + Pb*0,867 + Ag*0,027). Zn Eq ist das berechnete Zn-Äquivalent unter Verwendung von Bleigutschriften und beinhaltet keine Silbergutschriften (Zn Eq = Zn + Pb*0,867). Alle Zahlen sind gerundet, um die relative Genauigkeit der Schätzung widerzuspiegeln.

Metallurgische Tests, die von Wardell Armstrong International im Jahr 2020 durchgeführt wurden, gipfelten in einem abgeschlossenen Zyklustest, bei dem eine Zinkgewinnung von 77,0 % aus einem Zinkkonzentrat mit einem Gehalt von 59,1 % Zn erzielt wurde. Ein separates Blei- und Silberkonzentrat mit einer Gewinnung von 83,7 % bzw. 87,1 % wurde mit einem Gehalt von 60,2 % Pb und 1.350 ppm Ag erzielt.

Beschreibung des Vorgangs

Die Transaktion beinhaltet die Gründung eines Joint Ventures ohne eigene Rechtspersönlichkeit zwischen Denarius und Europa zur Erschließung des Toral-Projekts, das die Konzession und die Einbeziehung einer bestimmten anderen nahe gelegenen Mineralienlizenz umfassen wird, sobald diese von der Junta von Kastilien und Leon (die "Junta"), der örtlichen Bergbaubehörde, genehmigt wurde. Die Transaktion wird in zwei Phasen durchgeführt und unterliegt bestimmten aufschiebenden Bedingungen, wie unten beschrieben.

Das endgültige Abkommen wird eine Option für den Erwerb einer 51%-Beteiligung am Projekt Toral durch Denarius oder dessen Beauftragten von Europa Metals Iberia S.L. ("EMI"), einer hundertprozentigen spanischen Tochtergesellschaft von Europa, die Eigentümerin des Konzessionsgebiets ist, beinhalten (die "erste Option").

Um die erste Option auszuüben und eine 51%-Beteiligung am Projekt Toral zu erwerben, müssen (i) Denarius und Europa ein Arbeitsprogramm und ein Budget vereinbaren und (ii) Denarius wird mindestens 4.000.000 US$ (einschließlich 100.000 US$, die bei Unterzeichnung des endgültigen Abkommens zu zahlen sind, und 550.000 US$, die Europa nach Abschluss einer Finanzierung durch Denarius, die voraussichtlich bis 31. März 2023 abgeschlossen sein wird, vorgestreckt werden) bereitstellen:

(i) ein 6-monatiges Due-Diligence-Doppelbohrprojekt von bis zu 2.000 Metern, um die Mineralisierung und die Gehalte zu bestätigen und Denarius die Möglichkeit zu geben, Bohrkerne aus den Mineralressourcen-Drahtmodellen zu erhalten; und

(ii) die Fertigstellung einer Vormachbarkeitsstudie für das Toral-Projekt, die der Junta vorzulegen ist (die "Vormachbarkeitsstudie"). Ungeachtet des Vorstehenden sind sich Europa und Denarius darüber im Klaren, dass eine für die Junta akzeptable Vormachbarkeitsstudie für das Toral-Projekt vor Ende Oktober 2023 vorgelegt werden muss, um die Verpflichtungen aus der Genehmigung zu erfüllen.

Die Auszahlung der verbleibenden Beträge für die Ausübung der ersten Option (mindestens 3.350.000 US$) hängt von der effektiven Einbindung einer bestimmten anderen Mineraliengenehmigung in das Toral-Projekt ab (die "Genehmigungsbedingung"). Denarius hat das Recht, das Jointventure zu beenden, wenn (i) Europa nicht in der Lage ist, sich innerhalb von 18 Monaten nach dem Datum der Unterzeichnung des endgültigen Abkommens bestimmte nahegelegene Mineralrechte zu sichern oder (ii) die Ergebnisse der Due-Diligence-Doppelbohrung erhebliche Abweichungen von den zuvor von Europa gemeldeten Werten ergeben.

Das endgültige Abkommen wird eine Option (die Zweite Option") für den Erwerb einer zusätzlichen 29%-Beteiligung am Projekt Toral durch Denarius oder dessen Beauftragten von EMI beinhalten, um die Beteiligung am Projekt Toral auf 80% zu erhöhen, indem (i) die Vormachbarkeitsstudie vorgelegt wird, die positive wirtschaftliche Ergebnisse für das erweiterte Projekt Toral nachweist, und (ii) eine Barzahlung in Höhe von 2.000.000 US$ an Europa innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten nach dem Datum der Ausübung der ersten Option geleistet wird.

Überprüfung durch qualifizierte Personen

Werbung

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Stewart D. Redwood, BSc (Hons), PhD, FIMMM, FGS, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Denarius

Denarius ist ein kanadisches Junior-Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und dem eventuellen Betrieb von Bergbauprojekten in hochgradigen Gebieten beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Projekt Lomero-Poyatos in Spanien liegt. Das Unternehmen ist auch Eigentümer der Projekte Zancudo und Guia Antigua in Kolumbien.

Weitere Informationen über Denarius finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.denariusmetals.com und in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com.

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über voraussichtliche Geschäftspläne oder Strategien, einschließlich Explorationsprogramme, erwartete Explorationsergebnisse und Mineralressourcenschätzungen, enthalten können. Häufig, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Denarius erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, gehören unter anderem: die Unterzeichnung des endgültigen Abkommens; die Genehmigung der nahegelegenen Mineralienlizenz durch die Junta; die Einigung von Denarius und Europe auf ein Arbeitsprogramm und ein Budget; die Fähigkeit von Denarius, die Mindestfinanzierung auszuzahlen, um die erste Option auszuüben; der Abschluss der Genehmigungsvoraussetzungen; die Ergebnisse der Due-Diligence-Zwillingsprojekte; Ergebnisse der Due-Diligence-Zwillingsprojekte; die Lieferung einer positiven Vormachbarkeitsstudie; die Fähigkeit von Denarius, die Barzahlung zur Ausübung der zweiten Option zu leisten; und jene Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren" im Filing Statement des Unternehmens vom 18. Februar 2021 beschrieben sind, das auf SEDAR unter www.sedar.com. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und Denarius lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sei es aufgrund von neuen Informationen, Ergebnissen, zukünftigen Ereignissen, Umständen oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Christopher Haldane

Vizepräsidentin, Investor Relations

(416) 360-4653

investors@denariusmetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67709

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67709&tr=1

