IRW-News: infinitii ai: infinitii ai präsentiert auf der Plattform infinitii dataworks ein erweitertes Produktportfolio für Infrastrukturkunden in den Bereichen Smart City und Smart Industry

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 5. OKTOBER 2022 - Gestern präsentierte Carl Data Solutions Inc. seine Marke erstmals unter dem neuen Firmennamen infinitii ai inc. (infinitii ai oder das Unternehmen) (CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) und am 7. Oktober wird infinitii ai mit seinem neuen Börsensymbol - anstelle von CRL nun IAI - in den Handel an der CSE starten. Heute kündigt infinitii ai ein ambitioniertes Softwareportfolio an, das unter dem Dach der Plattform infinitii dataworks vermarktet wird. Das Produktportfolio des Unternehmens ist ganz klar auf Lösungen für maschinelles Lernen (ML) für Smart City-Wasserversorgungsunternehmen und Smart Industry-Infrastrukturkunden zugeschnitten.

Das erweiterte Produktportfolio von infinitii ai spiegelt die intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Geschäftspartnern im Bereich Machine Learning wider, erklärt Jean Charles Phaneuf, CEO von infinitii ai. Die Angebote auf der Plattform infinitii dataworks sind das Ergebnis jahrelanger intensiver F&E-Teamarbeit, aus der erfolgreiche Produkte entstanden sind. Wir sind nun bestens für eine neue Ära des Wachstums in den Märkten für Smart City-Wasserversorgung und Smart Industry-Infrastruktur aufgestellt, in denen die Kunden nach modernen KI-gestützten prädiktiven Analysemethoden mit Mehrwert Ausschau halten.

Die Plattform infinitii dataworks für Smart City-Wasserinfrastruktur beinhaltet derzeit folgende Produkte:

- infinitii flowworks - eine leistungsstarke Software-Suite für prädiktive Analytik für Smart City-Wasserinfrastrukturbetriebe, die Echtzeitanalysen durchführt, den Durchfluss überwacht, Warnungen über eine einzige Schnittstelle absetzt und alle möglichen Daten aus beliebigen Quellen verarbeitet.

- infinitii flowworks+ - enthält alle Funktionen von infinitii flowworks und zusätzlich einen manuellen I&I-Pumpstation-Kalkulator, eine Analyse der Niederschlagsintensität, -dauer und -frequenz (IDF), infinitii face und infinitii api connect.

- infinitii flowworks pro - infinitii flowworks pro beinhaltet alle Funktionen von infinitii flowworks+ sowie infinitii face pro für erweiterte ML-Berechnungen und infinitii api pro für erweiterte Datenintegrationspunkte und unbegrenzte Datentransaktionen.

- infinitii face - infinitii face ist quasi eine moderne Rechenmaschine für Wasserwerke (face), die neue Daten aus Zuflusskanälen mit Hilfe von Mathematik, Statistik und logischen Gleichungen für die Echtzeitanalyse erstellt.

- infinitii face pro - ist eine Streaming-Analytics-Anwendung für die Datenumwandlung, bei der Logikdaten und Algorithmen für die Echtzeitverarbeitung hinzugefügt werden können. Die Anwender können mit Hilfe von Machine Learning produktionsreife Modelle für die Generierung neuer Daten oder Ausgabeereignisse wie Prognosen verwalten und operationalisieren. Mit infinitii face pro können Sie Analysemodelle erstellen, die auf Sensordaten oder andere Datenquellen mit dem eingebauten Skript-Editor reagieren. Verwendet werden können bestehende Skripte aus Open-Source-Bibliotheken oder selbst erstellte Skripte.

- infinitii auto i&i - bietet Tools für die detaillierte Analyse von Unwetterereignissen, mit denen Sie den zeitlichen Verlauf eines Unwetterereignisses nachverfolgen und sehen können, wie dies mit Ihrem RDII (niederschlagsbedingte Versickerung und Zufluss) während eines Unwetterereignisses zusammenhängt.

- infinitii auto qa/qc (Beta-Version) - führt eine Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC) bei Sensordatenverschiebungen oder Ausreißern durch, welche die Ergebnisse verzerren oder Falschalarme auslösen könnten. Modelle des maschinellen Lernens bieten auf Grundlage von Daten, die aus Sensorfehlern ermittelt wurden, unterschiedliche Handlungsabläufe.

- infinitii api connect - ist die Schnittstelle, die flowworks+ zum Lesen, Schreiben oder Aktualisieren aller in flowworks gespeicherten Daten und Quellinformationen verwendet. Es gelten die Tarife für Datentransaktionen.

- infinitii api pro - ermöglicht Entwicklern, über einen RESTful-Webdienst Standort-, Kanal- und Datenpunktinformationen für ihre Seiten zu extrahieren. Zusätzliche Integrationspunkte und unbegrenzte Datentransaktionen sind möglich.

- infinitii cso predict - prognostiziert Abwasser-/Regenwasser- sowie Mischwasserentlastungsereignisse (CSO) an Einleitungsstellen in einem Abwasser- bzw. Regenwassersystem. Die Software ermittelt bis zu sieben Tage im Voraus, wann und wo die Überläufe eines Sammelsystems stattfinden werden.

- infinitii flood risk forecast (Beta-Version) - kombiniert Hydrologiemodelle mit maschinellem Lernen und Niederschlagsdaten, um Hochwasserereignisse an Abflussstellen vorhersagen zu können. Die Software ermittelt bis zu sieben Tage im Voraus, wann und wo ein Hochwasserereignis stattfinden wird.

Die Plattform infinitii dataworks für Smart Industry-Infrastruktur beinhaltet derzeit folgende Produkte:

- infinitii real time monitoring - mit modernsten Funktionen zur Datenumwandlung und zur Erstellung von Algorithmen für maschinelles Lernen. Die Software umfasst Dateneingabe, Datenhosting, E-Mail-Benachrichtigungen und -Warnungen, Reporting, eine unbegrenzte Anzahl von Anwendern, Wartung und Upgrades sowie ein individuelles Dashboard.

- infinitii advanced calculation engine - ist eine datenwissenschaftliche Anwendung, die zur Entdeckung von Mustern oder zur Vorhersage von Ereignissen in großen Datenbeständen verwendet wird. Mit Hilfe ihrer umfangreichen Programmierschnittstelle (API) unterstützt die Anwendung Python- und R-Skripte für codebasierte Experimente und Modellentwicklung. ML Ops-Teams können damit unter Einsatz maschinellen Lernens produktionsreife Modelle verwalten und operationalisieren. Zu den häufigsten Anwendungen zählen die Umwandlung komplexer Daten, Prognosen, die Anomalieerkennung, die vorausschauende Wartung sowie die Vorhersage von Ausfällen.

- infinitii auto qa/qc (Beta-Version) - führt eine Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC) bei Sensordatenverschiebungen oder Ausreißern durch, welche die Ergebnisse verzerren oder fälschlicherweise Alarme auslösen könnten. Modelle des maschinellen Lernens bieten auf Grundlage von Daten, die aus Sensorfehlern ermittelt wurden, unterschiedliche Handlungsabläufe.

- infinitii api pro - bietet Entwicklern die Möglichkeit, über einen RESTful-Webdienst Standort-, Kanal- und Datenpunktinformationen für ihre Seiten zu extrahieren und erlaubt unbegrenzte Datentransaktionen.

infinitii ai stellt vielen der größten Wasserinfrastrukturunternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada seine Umweltüberwachungsleistungen zur Verfügung, unter anderem auch den öffentlichen Versorgungsbetrieben von Los Angeles County, Seattle, Dallas, Toronto, Boston, Miami, Boston und der Region York. Das Unternehmen hat zudem ein zuverlässiges Partnernetzwerk aufgebaut, zu dem Ingenieur- und IT-Dienstleister wie AECOM, Core & Main, Kerr Wood Leidal, K2 Geospatial und CSL Services gehören.

Die Produkte von infinitii ai werden von 10.-12. Oktober am Messestand Nr. 6719 im Intelligent Water and Cybersecurity Pavilion anlässlich der WEFTEC 2022 in New Orleans vorgeführt. WEFTEC ist die weltweit größte Zusammenkunft von Fachleuten und Meinungsbildnern im Bereich Wasserqualität.

Über infinitii ai inc.

Die Firma infinitii ai (vormals Carl Data Solutions Inc.) unterstützt seit dem Jahr 2014 viele der größten Wasserinfrastrukturbetriebe in den Vereinigten Staaten und Kanada im Bereich Umweltmonitoring und hat sich zu einem führenden Anbieter von KI-gestützter prädiktiver Analytik für industrielle Anwendungen und Smart City-Infrastrukturanwendungen entwickelt, die auf Zeitreihendaten basieren. Das Unternehmen betreut seine Kunden über ein vertrauenswürdiges Partnernetzwerk, das Technik- und IT-Dienstleistungsunternehmen wie AECOM, Core & Main, Kerr Wood Leidal, K2 Geospatial und CSL Services beinhaltet.

Die Software von infinitii ai führt Echtzeitanalysen durch, prüft den Status der Flussüberwachung, setzt Alarme über eine einzige Schnittstelle, akzeptiert alle Arten von Daten aus beliebigen Quellen und bietet prädiktive (was passieren wird) sowie präskriptive (was passieren soll) Analysen. Egal, ob es sich um Echtzeit-, historischen, drahtlosen, Satelliten-, SCADA-Daten oder öffentliche Datensätzen wie USGS, NOAA und Wettervorhersagen handelt - es spielt keine Rolle, woher die Daten stammen - Carl Data Solutions verwandelt Rohdaten in verwertbare Informationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.CarlSolutions.com.

Kontakt: Nathan Rudyk

Director, Corporate Communications

nathan@infinitii.ai

+1 778 200 2093 infinitii ai inc.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des geltenden

Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Erwartungen und Annahmen des Managements von infinitii ai, einschließlich der Erwartung eines zukünftigen Umsatzwachstums. Obwohl infinitii ai der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, vernünftig sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da infinitii ai keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. infinitii ai lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67707

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67707&tr=1

