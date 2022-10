Rhetorik der FED lockert sich | Zeichen eines abkühlenden Arbeitsmarktes

Obwohl der Ölpreis, der US-Dollar und die Renditen der Staatsanleihen gestern gestiegen sind, konnte die Wall Street nahezu sämtliche Verluste wettmachen. Wir sehen aus dem Hause der Notenbank eine leicht entschärfte Rhetorik (Atlanta und San Francisco FED). Mit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag (um 8:30 Uhr in New York / 14:30 MEZ), dürfte heute Zurückhaltung dominieren. Einhergehend mit einer weicheren Rhetorik der FED, dürften Zeichen einer Abkühlung die Renditen bei Anleihen reduzieren, und die Wall Street anfachen. Meine Meinung: Die positive Reaktion auf schwächere Daten dürfte größer ausfallen als die negative Reaktion auf anhaltend robuste Daten.



00:00 Intro

00:24 Zeichen eines abkühlenden Arbeitsmarktes

03:43 Rhetorik der FED lockert sich

06:22 Ein zweiter Plaza Accord?

08:42 Inflation entschleunigt

09:45 Öl | Chevron

11:07 Zunehmende Spaltung

13:02 Update dazu China

14:00 Ergebnisse

16:55 Alphabet | Shell | COSCO

18:12 Weitere Einzelmeldungen

19:43 Ankündigung neues Format



