Biden will Chip-Lieferkette komplett in den USA

„Die Lieferkette wird hier beginnen und hier enden.“ Große Worte von US-Präsident Biden, die er bei einem Auftritt in einem Werk von IBM in Poughkeepsie im Staat New York äußerte. Der Grund für diese Aussage sind schnell ausgemacht: Die globalen Lieferketten-Probleme und die geopolitischen Spannungen mit China. Die Produktion von Chips „Made in USA“ dienen daher auch der nationalen Sicherheit.

Die US-Regierung hat aus diesem Grund ein Gesetz verabschiedet, dass Subventionen für die Chip-Produktion vorsieht.

IBM hat angekündigt, 20 Milliarden Dollar in den kommenden zehn Jahren in der Region Poughkeepsie zu investieren.

(mit Material von dpa-AFX)