EQS-News: Northern Data veröffentlicht die Ergebnisse des Mining-Geschäfts im September 2022

Northern Data veröffentlicht die Ergebnisse des Mining-Geschäfts im September 2022 Im September 2022 produzierte Northern Data 171 Bitcoin (inkl. Hosting), entsprechend einem Anstieg von ca. 40 % gegenüber September 2021

Umsatz der Gruppe seit Jahresbeginn 2022: EUR 179 Mio. (ungeprüft)

Casherlöse von rund EUR 5,3 Mio. aus dem Verkauf von Kryptowährungen im September 2022

Cash-Position von EUR 59 Mio. zu Ende September 2022

Northern Data hat bis Ende September insgesamt 25.952 ASIC-Systeme (exkl. Hosting) installiert

Das Unternehmen bestätigt den Betrieb (exkl. Hosting) von 36.000-42.000 ASIC-Minern (3,5-4,0 EH/s) bis Ende 2022

Die vorteilhafte Energiebeschaffungsstrategie von Northern Data sieht keine Take-or-pay-Verträge vor, was es dem Unternehmen ermöglicht, höhere Strompreise, insbesondere in einem Bärenmarkt, auf Kosten der Produktion zu kompensieren Alle monatlichen Zahlen sind ungeprüft und können Rundungs- und Abrechnungsdifferenzen für die Produktion von Kryptowährungen enthalten (insbesondere für Hosting-Kunden).



Frankfurt am Main – 7. Oktober 2022 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat heute ein Update zu den Geschäftsaktivitäten im September 2022 bekannt gegeben und meldete allein in diesem Monat Casherlöse aus dem Verkauf von Kryptowährungen in Höhe von rund EUR 5,3 Mio. Northern Data generierte von Januar bis Ende September 2022 bereits 2.185 BTC und 38.666 ETH. Das Unternehmen erzielte bis Ende September einschließlich Hardwareverkäufen ungeprüfte Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 179 Mio. Northern Data bestätigt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 200-250 Mio.



Bitcoin-Mining Das Mining-Segment hat bis zum 30. September 2022 insgesamt 25.952 ASIC-Systeme installiert. Die maximal verfügbare Rechenleistung für Bitcoin lag Ende September bei rund 2,39 EH/s. Die vorteilhafte Energiebeschaffungsstrategie von Northern Data sieht keine Take-or-pay-Verträge vor, was es dem Unternehmen ermöglicht, höhere Strompreise, insbesondere in einem Bärenmarkt, auf Kosten der Produktion zu kompensieren. Dies reduzierte die anwendbare Hashrate von 2,39 EH/s auf 1,54 EH/s im September. Im September 2022 wurden insgesamt 162 Bitcoin geschürft (exkl. Hosting), etwa 33 % mehr als im Vorjahreszeitraum mit einer Produktion von 122 BTC. Northern Data plant bis Ende 2022 zwischen 3,5-4,0 EH/s und damit insgesamt 36.000-42.000 ASIC-Miner (exkl. Hosting) in Betrieb zu haben.



Über Northern Data: Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing (HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer effizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem weltweit bedeutenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir kombinieren intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der Standortwahl bieten. Die Northern Data Group beschäftigt rund 220 Mitarbeiter in 7 Ländern.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

