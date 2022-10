WTI-Öl: Abwärtstrend beendet

Nicht nur die Ankündigung der OPEC+ ihre Fördermenge um täglich zwei Mio. Barrel zu senken, sondern auch ein äußerst robuster US-Arbeitsmarkt ließen die Energiepreise in der abgelaufenen Handelswoche deutlich zulegen, am Beispiel von WTI konnte der Bereich um 85,40 US-Dollar erfolgreich überwunden werden, wodurch auch ein seit Mitte Juni bestehender Abwärtstrend überwunden werden konnte. Dies führte geradewegs zum 200-Tage-Durchschnitt um 92,65 US-Dollar aufwärts. Zeitgleich nähert sich der Preis jedoch auch einer sehr markanten Widerstandsmarke um 95,34 US-Dollar an. Erst ein Kurssprung darüber dürfte mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Pullback sehr bald einplanen

Aktuell könnte noch ein kurzer Dip auf der Oberseite an 95,34 US-Dollar anstehen, spätestens von dort aus sollten sich Investoren aber wieder auf fallende Notierungen zumindest auf 88,65 US-Dollar und somit den EMA 200 einstellen. Spätestens ab 85,00 US-Dollar sollte das kürzlich etablierte Kaufsignal wieder aufgenommen werden, übergeordnete Ziele lassen sich bei einem erfolgreichen Ausbruch über den Horizontalwiderstand von 95,34 US-Dollar um 98,72 und darüber um 102,49 US-Dollar ableiten. Ein Wiedereintritt in den vorausgegangenen Abwärtstrend mit einem Kursrutsch unter 83,25 US-Dollar könnte dagegen Spekulationen um einen erneuten Test der Jahrestiefs bei 76,28 US-Dollar anheizen.