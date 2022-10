ESPN: Kommt Walt Disney dem Masterplan näher?

Walt Disney (WKN: 855686) und ESPN sind schon ein bemerkenswertes Thema, vor allem zuletzt. Der Sport-Dienst, bestehend aus klassischen Kabel-Verträgen aber neuerdings auch einer Streaming-Einheit, standen zumindest beim aktivistischen Investor Third Point rund um Dan Loeb zur Disposition.

Allerdings sprach das Management ein Machtwort und von einem Masterplan, den man mit der Einheit besitze. ESPN besitze weiterhin einen Wert und eine strategische Bedeutung. Nach einer Unterredung mit Third Point leuchtete wohl auch Dan Loeb die Strategie ein, er zog sein Anliegen kurzerhand zurück.

Möglicherweise hat es zum Ende der letzten Woche einen ersten Fingerzeig gegeben, wohin ESPN expandieren könnte. Eine neue Partnerschaft deutet auf das Erschließen eines größeren Marktpotenzials hin.

Walt Disney: Masterplan für ESPN?

Wie unter anderem die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg berichteten, stehe Walt Disney mit ESPN vor einer Kooperation mit DraftKings. Dabei soll es eben um die zukünftige Ausrichtung des Anbieters von Sportinhalten gehen. Hohe Lizenzgebühren für die Inhalte machen dort schließlich das Skalieren bedeutend schwieriger.

DraftKings ist jedoch ein Anbieter von Sportwetten, was nahelegt, dass das Management von Walt Disney mit seinem Angebot in diesen Bereich expandieren möchte. Zuschauer könnten, so eine Theorie, in Zukunft bei Live-Sport-Events direkt per Fernseher Wetten abschließen und so ihre Sportveranstaltungen noch intensiver erleben. Beziehungsweise mit eigenem Skin in the Game, was den Ausgang anbelangt.

Seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, dass eine Zukunft des Sport-Streamings und der teuren Lizenzen über Wettanbieter funktionieren kann. Sportwetten können der Hebel sein, der Anbietern wie ESPN oder eben Walt Disney in letzter Instanz die Möglichkeit zum Skalieren gibt. Immerhin berichten die Nachrichtenagenturen, dass das Programm des US-Medienkonzerns bei ca. 3 Mrd. US-Dollar liegen könnte. Das ist gewiss nicht wenig.

Interessante Wendung!

Sollte es zu einem Deal zwischen Walt Disney, dem Angebot von ESPN und DraftKings kommen, so wäre das voraussichtlich der anvisierte Masterplan. Das Management würde aus dem Stegreif ein enormes Umsatzpotenzial bergen. Es gäbe zudem keinen direkten Eingriff in das Medienangebot, sondern bloß die mögliche Erweiterung um Sportwetten für Verbraucher.

Blicken wir gespannt auf das, was die Zukunft bringt. Offenbar hat das Management jedoch nicht geblufft, was ESPN und den Masterplan angeht. Zumindest verdichten sich derzeit diese Indikatoren.

