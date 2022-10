AKTIE IM FOKUS 2: Klöckner & Co sacken nach Gewinnwarnung ab

(Neu: Aktienkurse, Auswirkungen auf Branchenkollegen, Aussagen von Oddo BHF und Bankhaus Metzler.)

FRANKFURT/PARIS/WIEN (dpa-AFX) - Die Aktien von Klöckner & Co sind am Mittwoch nach Quartals-Eckdaten sowie einer Gewinnwarnung deutlich abgesackt. Zuletzt büßten die Titel des Stahlhändlers fast zwölf Prozent auf 6,61 Euro ein - das bedeutete nicht nur den letzten Platz im schwächelnden Nebenwerte-Index SDax, sondern auch ein Kurstief seit fast zwei Jahren.

Die Papiere von Branchenkollegen wurden davon in Mitleidenschaft gezogen: Für Salzgitter ging es um dreieinhalb Prozent bergab, und beim Industrie- und Stahlkonzern Thyssenkrupp mussten die Anteilseigner einen ähnlich klaren Kursrückgang verkraften. Auch die Papiere europäischer Vertreter standen zur Wochenmitte unter Druck: So verloren die Aktien des weltgrößten Stahlkonzerns ArcelorMittal rund zwei Prozent. An der Wiener Börse sanken Voestalpine um über zweieinhalb Prozent.

Wegen des starken Rückgangs der Stahlpreise rechnet Klöckner nur noch mit einem Jahresgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und wesentlichen Sondereffekten (Ebitda) von rund 400 Millionen Euro. Die vorherige Zielvorgabe hatte bei mehr als 500 Millionen Euro gelegen. Im dritten Quartal habe dieses Ergebnis lediglich bei 16 Millionen Euro gelegen und damit deutlich niedriger als angepeilt, so das Unternehmen weiter. Dass Klöckner trotzdem mit einem der besten Jahresergebnisse seit dem Börsengang im Jahr 2006 rechnet, beeindruckte die Anleger nicht.

Die Gewinnwarnung bestätige eine deutlich verlangsamte Ergebnisdynamik, kommentierte ein Börsianer. Besserung sei auch im kommenden Jahr nicht in Sicht. Der Börsianer erinnerte daran, dass das Bankhaus Metzler bereits in der vergangenen Woche auf eine drohende Gewinnwarnung hingewiesen und die Anlageempfehlung für die Aktie gleich um zwei Stufen auf "Sell" gesenkt hatte. Analyst David Varga stellte dabei einige Quartale mit erheblichen negativen Sondereinflüssen und geringeren Liefermengen in Aussicht.

Nachdem die Befürchtung von Varga sich nun bewahrheitet hat, zog auch die Investmentbank Oddo BHF mit einer Streichung ihres Kaufvotums nach und empfiehlt Klöckner nur noch mit "Neutral". Das Kursziel senkte Analyst Jeremy Garnier deutlich von 13,50 auf 8,00 Euro, liegt damit aber immerhin über dem aktuellen Bewertungsniveau. Angesichts fallender Preise und der mauen Nachfrage in einem trüben Marktumfeld dürften dem Experten zufolge auch die kommenden Quartale schwierig werden./gl/tih/nas