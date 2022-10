BRENNTAG - Aktie rutscht durch

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 54,280 € (XETRA)

Die Brenntag-Aktie ist im frühen Handel der größte Verlierer im DAX und gibt über 5 % nach.

Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeittief bei 16,03 EUR aus dem Mai 2010 in einem breit angelegten Aufwärtstrendkanal. Innerhalb dieses Kanals kletterte sie 31. August 2021 auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 87,40 EUR.

Seit diesem Hoch korrigiert der Wert massiv. Im Juni und Juli setzte er in die Unterstützungszone zwischen 59,39 EUR und 57,10 EUR zurück. Zwar erholte sich die Aktie anschließend deutlich, aber seit Mitte August haben die Bären wieder das Kommando übernommen. In dieser Woche beschleunigt sich die Abwärtsbewegung. Nach aktuellem Stand fällt die Aktie mit einer langen schwarzen Kerze unter die benannte Unterstützungszone und sogar unter die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung seit November 2021 bei aktuell 55,32 EUR.

Abwärtsbewegung beschleunigt sich

Sollte die Brenntag-Aktie diese Woche unter 55,32 EUR beenden, dann droht eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung der letzten Monate. Abgaben bis ca. 49 und 44 EUR wären dann möglich. Sogar ein Rückfall in Richtung 36,50-35,00 EUR wäre dann möglich. Die Abwärtsbewegung könnte unter hoher Dynamik ablaufen.

Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie schnell über 59,39 EUR ansteigen. Dann könnte der aktuelle Einbruch ein Sell Off sein. In diesem Fall wäre eine schnelle Erholung in den Bereich um 70-72 EUR möglich.

Fazit: Die Brenntag-Aktie steht am Übergang zum freien Fall.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)