AKTIE IM FOKUS: Südzucker wegen erhöhter Umsatzprognose vorbörslich begehrt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Südzucker knüpfen am Donnerstag nach den vorgelegten Zahlen zum Halbjahr und dem erneut angehobenen Erlösziel an ihre Vortagsgewinne an. Der Zuckerkonzern erhöhte nach guten Resultaten seine Umsatzprognose und dies kam bei Anlegern richtig gut an.

Im Handel auf der Plattform Tradegate stieg der Kurs im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um 4,5 Prozent. Am Vortag hatte die Aktie mit einem Anstieg um 1,2 Prozent schon von starken Zahlen der Tochter Cropenergies profitiert.

Für die zwölf Monate bis Ende Februar 2023 peilt Südzucker jetzt einen Umsatz von 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro an. Damit erhöht der Vorstand nochmals den Ausblick um 500 Millionen Euro, nachdem er im Sommer die Erlösprognose bereits angehoben hatte.

Die Zahlen der ersten sechs Monaten übertrafen parallel dazu die Markterwartungen. Allerdings monierte ein Börsianer in einem ersten Kommentar, dass hohe Energiepreise an der Profitabilität zehrten. Die Entwicklung der Marge könne daher nicht Schritt halten, was einigen vielleicht noch negativ aufstoßen könnte, so der Händler./tih/zb