EQS-News: Biotest AG: Biotest AG eröffnet 14. Plasmasammelzentrum in Tschechien

EQS-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Biotest AG: Biotest AG eröffnet 14. Plasmasammelzentrum in Tschechien



13.10.2022 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Biotest AG eröffnet 14. Plasmasammelzentrum in Tschechien 34 Plasmasammelstationen in Europa zur langfristigen Sicherung der Plasmaversorgung

Dreieich, 13. Oktober 2022. Biotest hat von der tschechischen Gesundheitsbehörde SUKL die Betriebserlaubnis für das 14. Plasmapheresezentrum der Cara Plasma in Tschechien erhalten. Das neue Zentrum liegt in der ostmährische Universitätsstadt Zlin, die 75.000 Einwohnern hat und etwa 100 km östlich von Brünn nahe der slowakischen Grenze liegt. Es befindet sich in der Nähe der Tomas Bata Universität in einem modernen Einkaufszentrum. Der hochmoderne, vollklimatisierte Spendensaal verfügt über schnelles WiFi und Netflix an allen WiFi TVs. Die Spender können an sechs Tagen pro Woche, von Montag bis Samstag, Plasma spenden. „Mit unserem Zentrum schaffen wir zehn neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze,“ führt Roman Jakoubek aus, Geschäftsführer Cara Plasma Tschechien. Damit setzt Biotest den geplanten Ausbau der eigenen Spenderzentren in Europa fort, um die Plasmasammelkapazität deutlich zu erhöhen. "Der weltweite Mangel an Plasma stellt die Hersteller von Plasmaproteinprodukten vor große Herausforderungen. Mit dem neuen Zentrum leisten wir einen Beitrag für die Versorgung von Patienten und wir danken unserem engagierten Team sowie den aktuellen und künftigen Spendern für ihren unermüdlichen Einsatz,“ unterstreicht Henrik Oehme, Geschäftsführer der Plasma Service Europe GmbH. Das gesammelte Plasma wird ausschließlich bei der Biotest AG in Dreieich weiterverarbeitet. Regelmäßig in Tschechien durchgeführte Audits stellen die hohen gesetzlichen und internen Qualitätsanforderungen sicher. Über menschliches Blutplasma Menschliches Blutplasma ist der Ausgangsstoff zur Herstellung von Plasmaproteinpräparaten, die in der Behandlung verschiedener Erkrankungen des Immunsystems, des Blutsystems sowie in der Notfallmedizin zum Einsatz kommen. Biotest gehört zu den weltweit sechs größten Herstellern von Plasmaproteinprodukten. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.100 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt dafür keine Verpflichtung.

13.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com