EQS-News: Eckert & Ziegler und Alpha-9 Unterzeichnen Reservierungsvereinbarung für Actinium-225

Eckert & Ziegler und Alpha-9 Unterzeichnen Reservierungsvereinbarung für Actinium-225



13.10.2022 / 16:53 CET/CEST

"Nach dem erfolgreichen Abschluss unseres Liefervertrags für Lutetium-177 zu Beginn dieses Jahres freuen wir uns, die Zusammenarbeit mit Alpha-9 weiter auszubauen und durch die Lieferung von Actinium-225, einem vielversprechenden therapeutischen Radioisotop, zur Innovation in der Krebsbehandlung beizutragen", erklärte Dr. Harald Hasselmann, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für das Segment Medical bei Eckert & Ziegler. "Der Zugang zu Actinium-225 war in der Vergangenheit begrenzt, was die klinische Forschung und die kommerzielle Nutzung verlangsamte. Mit dem Bau unserer neuen Ac-225-Produktionsanlage reagieren wir auf diese Situation und gehen davon aus, dass wir das Radioisotop im vierten Quartal 2023 in begrenzten Mengen und in der zweiten Hälfte 2024 in größeren Mengen anbieten können."



"Das Radionuklid Actinium-225 ist eine Schlüsselkomponente der therapeutischen Wirkstoffe in unserem Portfolio und der Zugang ist entscheidend, um unsere Entwicklung und klinische Forschung voranzutreiben", erklärte David Hirsch, CEO von Alpha-9. "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Eckert & Ziegler auszuweiten, um das Leben von Patienten, die an metastasierenden Krebserkrankungen leiden, zu verbessern."



Actinium-225 wird als Wirkstoff in der Krebsbehandlung eingesetzt. Das Radioisotop emittiert leistungsstarke, hochenergetische Alpha-Partikel mit kurzer Eindringtiefe, die eine präzise Behandlung von Tumorzellen, einschließlich schwer zu erfassender Mikrometastasen, mit minimalen Auswirkungen auf das umgebende gesunde Gewebe ermöglichen. Hierzu wird Actinium-225 mit einem geeigneten Träger (z.B. einem Antikörper oder Peptid) kombiniert, der spezifisch an Krebszellen bindet und diese damit selektiv bekämpft. Momentan werden Radiopharmazeutika auf Basis von Actinium-225 in vielen klinischen Indikationen getestet, u.a. gegen Prostatatumore, Darmkrebs und Leukämie. Experten erwarten, dass der Bedarf an Actinium-225 in der nächsten Dekade exponentiell zunimmt.



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 900 Mitarbeitern zu den größten Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet an seinen weltweiten Standorten Dienstleistungen für Radiopharmazeutika an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Über Alpha-9 Theranostics

Alpha-9 Theranostics ist ein radiopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das bildgebende und therapeutische Moleküle für solide und hämatologische Malignome entwickelt. Unter Verwendung der firmeneigenen Technologie und der Expertise des Unternehmens haben diese differenzierten Moleküle das Potenzial, das Leben von Patienten mit günstigen Sicherheitsprofilen deutlich zu verlängern.



Kontakt

Eckert & Ziegler AG

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Karolin Riehle, Investor Relations / Jan Schöpflin, Marketing

karolin.riehle@ezag.de / jan.schoepflin@ezag.de

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138;

