Inflation in Deutschland bei 10 Prozent

Das letzte Mal, als die Inflation in Deutschland zweistellig war, war 1951. Selbst in den 70er-Jahren, dem Jahrzehnt der Stagflation, blieb die Inflation in Deutschland immer einstellig.

Nun wurde dieser Stabilitätsfaktor gerissen: Im September stieg die Inflation auf Jahressicht um 10 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im September um 1,9 Prozent. Damit wurden alle Befürchtungen von Experten bestätigt. Im August lag sie bei 7,9 Prozent.

Die Entlastung des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts sind verpufft. Die hohen Kosten für Energie und Lebensmittel die größten Preistreiber sind die größten Preistreiber. Energie kostet im Schnitt 43,9 Prozent mehr und Nahrungsmittel 18,7 Prozent.

Und der Winter hat noch nicht mal angefangen. Es komme harte Zeiten auf uns zu.

(mit Material von dpa-AFX)