DEUTSCHE BÖRSE - Jetzt bangen die Bullen

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 161,250 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Börse befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und war in diesem Jahr lange eine der starken Aktien im DAX. Anfang August kletterte der Wert an eine obere Trendbegrenzung über die Hochpunkte der Jahre 2007 und 2020.

In den letzten Wochen konsolidierte der Wert unterhalb dieser Trendlinie auf hohem Niveau seitwärts. Seit letzter Woche droht die Aktie aus dieser Konsolidierung nach unten rauszufallen. Die untere Begrenzung liegt bei 162,75 EUR. Der Titel notiert aktuell nicht nur unter dieser Trendlinie, sondern auch unter dem EMA 200 (Wochenbasis).

Verkaufswelle droht

Sollte die Aktie der Deutschen Börse diese Woche unter dem EMA 200 (Wochenbasis) beenden, droht eine weitere Verkaufswelle. Diese könnte in den nächsten Wochen zu Abgaben in Richtung 152,40 EUR und möglicherweise sogar an den Aufwärtstrend seit November 2020 bei aktuell 141,15 EUR führen.

Damit sich das Chartbild wieder aufhellt, müsste die Aktie über 162,75 EUR ansteigen. Dann wäre eine kleine Rally gen 175-178 EUR möglich.

Fazit: Der Chart der Deutschen Börse steht an der Kippe. Die lange Phase der relativen Stärke könnte zu Ende sein.

