LINDE - Direkt zurück ans Allzeithoch?

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 284,600 € (XETRA)

Der langfristige, im März 2020 bei 130,45 EUR begonnene Aufwärtstrend der Linde-Aktie ist trotz der Verwerfungen am Markt weiter intakt. In diesem Jahr mündete er in eine Dreiecksformation, in deren Verlauf sogar ein weiteres Allzeithoch bei 315,35 EUR ausgebildet wurde. Die seither laufende volatile Seitwärtsphase führte zuletzt an den Support bei 274,30 EUR zurück, der auf Höhe einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie letzten Endes verteidigt wurde.

Letzte große Hürde bei 294,75 EUR

Im gestrigen Handel schob sich die Aktie dynamisch von der Trendlinie bis fast an den diagonalen Widerstand bei 286,00 EUR. Wird dieser heute überschritten, könnte eigentlich nur noch das Zwischenhoch bei 289,65 EUR einen Angriff auf den zentralen Widerstand bei 294,75 EUR aufhalten. Oberhalb dieser Marke hätte die Linde-Aktie nicht nur ein kurzfristiges, sondern auch ein mittelfristiges Kaufsignal ausgebildet und könnte direkt die Hochs bei 307,65 und 315,35 EUR in Angriff nehmen. Zugleich wäre damit auch die Dreieckskonsolidierung nach oben verlassen worden und damit sogar die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsphase von März bis Juni gegeben. Ein erstes Ziel läge dann im Bereich von 330,00 EUR.

Die Chancen auf einen solchen Anstieg wären aktuell erst bei einem Rückfall unter die Unterstützungszone von 271, 70 bis 274,70 EUR vergeben. Gleichzeitig wäre damit ein Verkaufssignal mit Zielen bei 261,00 und 255,00 EUR aktiviert.

Linde Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)