Auch BVB scheitert an Union - Berliner bleiben mit 2:0 Tabellenführer

BERLIN (dpa-AFX) - Der 1. FC Union hat auch Borussia Dortmund zur Verzweiflung gebracht und seine Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Berliner setzten sich am Sonntag mit 2:0 (2:0) gegen den BVB durch und verdarben dadurch auch Nationalspieler Marco Reus sein Comeback nach einer Verletzungspause. Für Union traf Janik Haberer (8./21. Minute) per Doppelpack, das Team von Trainer Urs Fischer ist damit saisonübergreifend seit elf Liga-Heimspielen ungeschlagen. Dortmund rutschte hingegen aus den Europapokalrängen und verliert die Spitzenplätze als Tabellenachter langsam aus den Augen./aer/DP/men