19,06 Euro: Sonderdividende wegen Porsche-Börsengang

Der Börsengang der Porsche-Tochter hat Milliarden in die Kassen von VW gespült. Die 911 Mio. Aktien wurden zu je 50 Prozent in Vorzugs- und zu 50 Prozent in Stammaktien aufgeteit. Die Porsche Holding erhielt 25 Prozent plus 1 Aktie der Stammaktien und 25 Prozent der Vorzusaktien gingen in den freien Handel.

Insgesamt hat VW fast 20 Mrd. Euro eingenommen. Wie bereits angekündigt sollen 51 Prozent der Einnahmen in die Digitalisierung und in die Batterie-Forschung fließen und 49 Prozent als Sonderdividende an die VW-Aktionäre ausgeschüttet werden.

Nun wurde die Höhe dieser Sonderdividende bekannt: 19,06 Euro je VW-Aktie. Das umfasst sowohl die Stamm- als auch die Vorzusgaktie.

Die Dividende soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Dezember beschlossen und am 9. Januar 2023 ausbezahlt werden. Die Zustimmung gilt als reine Formsache.