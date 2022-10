DEUTSCHE TELEKOM - Die Aktie steckt in einem Dilemma

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 17,912 € (XETRA)

Mehrfach war die Aktie der Deutschen Telekom in ihrem bei 10,40 EUR im März 2020 begonnenen Aufwärtstrend an den Widerstands- und Kurszielbereich um 19,50 EUR gestiegen und hatte diesen schon im Mai und Ende Juni attackiert. Der im September gelungene steile Ausbruch lockte aber nur kurz weitere Käufer an. Schon am Rückfall unter den Support bei 18,91 EUR konnte man erkennen, dass dieser Anstieg ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt sein dürfte.

Korrekturphase sollte jetzt enden, sonst drohen herbe Verluste

Spätestens mit dem Bruch der Unterseite der vorherigen kleinen Range bei 18,52 EUR war der Ausbruchsversuch nicht nur gescheitert, sondern auch ein kurzfristiger Abwärtstrend etabliert. Er führte zuletzt an die Unterstützung bei 17,75 EUR. Knapp darunter bei 17,35 EUR haben die Bullen einen kleinen Doppelboden ausgebildet und könnten sich damit vorübergehend gegen weitere Verluste stemmen. Das wäre auch charttechnisch enorm wichtig, denn bis ca. 17,00 EUR könnte der Einbruch seit Mitte September noch Teil einer Seitwärtskorrektur sein. Darunter dürfte die Aktie direkt weiter bis 16,70 und 16,27 EUR fallen.

Sollte die Korrekturphase aber mit dem Doppeltief bei 17,35 EUR enden, müsste die Aktie jetzt zuerst über den Widerstand bei 18,00 EUR und anschließend auch die untere Begrenzungslinie des Seitwärtsmarktes bei aktuell rund 18,20 EUR zurückerobern. In diesem Fall könnte ein Anstieg bis 18,40 EUR folgen. Über 18,52 EUR wäre dann bereits ein starkes Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 19,30 EUR aktiviert.

Charttechnisches Fazit: Wird das Tief bei 17,35 EUR weiterhin verteidigt, hat die Aktie der Deutschen Telekom die Chance auf eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Unter 17,00 EUR dürfte dagegen ein Abverkauf bis 16,27 EUR belasten.

Deutsche Telekom Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)