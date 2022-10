Netflix: 600 Mio. US-Dollar „mehr“ 2023?!

Netflix (WKN: 552484) stehen insgesamt interessante Zeiten bevor. Der US-Streaming-Konzern arbeitet derzeit an der größten Veränderung in den vergangenen Jahren. Mit einem teilwerbefinanzierten Abo-Modell möchte das Management wieder auf Kundenfang gehen und das Wachstum weiter ankurbeln.

Ob das funktioniert, das muss sich natürlich noch bewahrheiten. Allerdings dürften viele Verbraucher in Zeiten hoher Inflation zumindest preissensibler werden. Insofern geht das Management hier mit der Zeit.

Erste Prognosen zu operativen Zahlen, zu möglichen Nutzerzahlen und andere Dinge gibt es bereits mit Blick auf Netflix. So auch jetzt. Ein Analyst skizziert das Bild, das wir bereits im Jahr 2023 erwarten können. Schauen wir uns das im Hinblick auf ein Umsatzpotenzial einmal etwas näher an.

Netflix: 600 Mio. US-Dollar mehr?

Wie jetzt ein Analyst aus dem Hause JPMorgan festhält, dürfte Netflix durch das werbefinanzierte Abo-Modell alleine im Jahr 2023 rund 7,5 Mio. neue Abonnenten im Raum Canada/US bekommen. Das wiederum soll dazu führen, dass schon die Werbeerlöse im Jahr 2023 bei 600 Mio. US-Dollar lägen. Meine Lesart ist an dieser Stelle, dass die vergünstigten Abo-Gebühren noch on top dazukommen.

Allerdings sei das erst die kurzfristige Prognose. Bis zum Jahr 2026 könnte Netflix bereits 22 Mio. Abonnenten in der werbefinanzierten Version vorweisen können. Das Monetarisierungspotenzial mithilfe programmatischer Werbung soll bis zu diesem Zeitpunkt auf 2,65 Mrd. US-Dollar pro Jahr klettern. Die Prognose zeigt, dass in diesem Markt durchaus ein größeres Umsatzpotenzial zu verorten ist.

Insgesamt ist der Analyst positiv gestimmt, dass die werbefinanzierte Variante selbst netto eine positive Veränderung für Netflix sein wird. Heißt übersetzt: Selbst die Nutzer, die womöglich abwandern und sich für die günstigere Variante entscheiden, dürften das Wachstumspotenzial nicht bremsen. Wie gesagt: Die 2,65 Mrd. US-Dollar an Werbeerlösen dürften noch zu den vergünstigten Abo-Prämien hinzukommen.

Ein nennenswerter Umsatz?

Sollte Netflix bis zum Jahr 2026 rund 2,65 Mrd. US-Dollar mit digitaler Werbung einnehmen, so würde das ein gewisses Wachstumspotenzial bedeuten. Führen wir vielleicht einen interessanten Vergleich an, um das noch einmal zu verdeutlichen.

Im Geschäftsjahr 2021 kam Netflix auf Erlöse in Höhe von 29,7 Mrd. US-Dollar. Die 2,65 Mrd. US-Dollar würden somit in ca. drei Jahren ein weiteres Umsatzpotenzial bedeuten, das in etwa 9 % der bestehenden Umsatzbasis entspricht. Wenig ist das nicht und es würde bei der Aktie wieder eine klarere Growth-Tendenz aufzeigen.

Sofern diese Prognosen aus dem Hause JPMorgan daher eintreffen, so wären sie interessant. Jetzt muss nur noch Netflix nachlegen. Aber auch erst einmal die werbefinanzierte Variante starten, dann sehen wir letztlich weiter.

Der Artikel Netflix: 600 Mio. US-Dollar „mehr“ 2023?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Netflix. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

Motley Fool Deutschland 2022