EQS-Adhoc: RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft: Veränderungen im Vorstand

Bad Neustadt a. d. Saale, 18. Oktober 2022

RHÖN-KLINIKUM AG: Veränderungen im Vorstand

Der Vorstandsvorsitzende der RHÖN-KLINIKUM AG, Dr. Christian Höftberger, hat den Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft in der vergangenen Woche gebeten, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Der Aufsichtsrat hat daraufhin heute in einer kurzfristig einberufenen Sitzung beschlossen, dieser Bitte nachzukommen. Mit diesem einvernehmlichen Schritt möchten sowohl Dr. Christian Höftberger als auch der Aufsichtsrat im Sinne der Mitarbeitenden und aller Patientinnen und Patienten des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) Raum für neue Impulse in den festgefahrenen Verhandlungen zwischen der RHÖN-KLINIKUM AG und dem Land Hessen zur Zukunftssicherung des UKGM schaffen.

Als neuen Vorstandsvorsitzenden der RHÖN-KLINIKUM AG hat der Aufsichtsrat Prof. Dr. Tobias Kaltenbach bestellt, der sein Amt am 1. November 2022 antreten wird. Zudem hat der Aufsichtsrat entschieden, den Vorstand der Gesellschaft auf drei Personen zu verkleinern. Prof. Dr. Bernd Griewing wird in seiner Funktion als CMO (Chief Medical Officer) in die Position eines Generalbevollmächtigten wechseln. Ab 1. November 2022 wird der Vorstand der Gesellschaft somit aus Prof. Dr. Tobias Kaltenbach (CEO), Dr. Stefan Stranz (CFO) und Dr. Gunther K. Weiß (COO) bestehen.

