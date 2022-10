General Mills: Das Dividendenwachstum hat erst begonnen!

General Mills (WKN: 853862) überzeugte in diesem Jahr bereits beim Dividendenwachstum. Das Management des US-amerikanischen Lebensmittelkonzerns erhöhte dabei die Ausschüttungssumme je Aktie um ca. 6 % im Jahresvergleich. Von 0,51 US-Dollar ging es hinauf auf 0,54 US-Dollar im direkten Quartalsvergleich

Zugegebenermaßen ist die Historie der Aktie nicht voll von jährlichem Dividendenwachstum. Nein, zwischenzeitlich hat es längere Episoden gegeben, in denen das Management die Dividende je Aktie lediglich konstant hielt. So zum Beispiel zwischen dem zweiten Quartal des Jahres 2017 und dem dritten Quartal im Jahre 2020.

Allerdings könnte bei General Mills eine neue Ära des Dividendenwachstums beginnen. Riskieren wir einen Blick auf diese eigentlich nicht allzu gewagte These.

General Mills: Endlich wieder mehr Dividendenwachstum?

Bei General Mills ist das Dividendenwachstum im Endeffekt das Ergebnis des operativen Erfolgs und des Erreichens gewisser Nebenziele. Ehrlich gesagt ist das ein entscheidendes Merkmal, dass das Management nicht einfach so konsequent erhöht, sondern auch mal über gewisse Zeiten die Ausschüttungssumme je Aktie konstant hält.

Allerdings bringt die derzeitige Marktlage es mit sich, dass das Management die eigene Pricing-Power solide ausspielen kann. Es kam erneut zu einem operativen Wachstum, sowohl bei den Umsätzen als auch dem Ergebnis. Ohne näher ins Detail gehen zu wollen: Aber das Ergebnis je Aktie kletterte im ersten Vierteljahr des Geschäftsjahres 2023 um 13 % bereinigt auf 1,11 US-Dollar.

Auf Basis dieses Wertes erhalten wir bei General Mills jetzt ein Ausschüttungsverhältnis von unter 50 %. Für mich ist das eine Komponente, die zumindest weiteres Dividendenwachstum wahrscheinlich macht. Aber es gibt auch noch eine zweite.

In den vergangenen Jahren hat das Management der Dividendenaktie an der eigenen bilanziellen Qualität gearbeitet. Nachdem es strategisch und per Zukauf zunächst wichtiger gewesen ist, in den Ausbau einer Tiernahrungssparte zu investieren (und die Fremdmittel danach abzubauen) ist die bilanzielle Qualität jetzt wieder besser. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten liegen lediglich noch bei 8,5 Mrd. US-Dollar, die Gesamtverschuldung hingegen bei ca. 20 Mrd. US-Dollar. Trotzdem ist das inzwischen wieder nachhaltiger. Zumal das Management weiterhin ein Ergebnis je Aktie generiert, das in Teilen trotzdem noch für die bilanzielle Stärkung verwendet werden kann.

Aktie ein Kauf?

General Mills mit Dividendenwachstum ist definitiv nicht unattraktiv. Ob die Aktie direkt ein Kauf ist, das ist jedoch eine andere Frage. Jedenfalls notieren die Anteilsscheine in der Nähe ihres Hochs, sind mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,5 und mit 2,8 % Dividendenrendite bewertet. Das ist weiterhin moderat, nur eben nicht mehr so günstig.

Ich glaube, dass General Mills für langfristig orientierte Investoren eine solide Rendite generieren kann. Vor allem mit Dividendenwachstum. Aber bei mir landet die defensive Top-Aktie im Moment weiterhin eher auf der Watchlist.

Der Artikel General Mills: Das Dividendenwachstum hat erst begonnen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

