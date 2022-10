EQS-News: splendid medien AG: maxdome unterstützt das Film Festival Cologne

EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

splendid medien AG: maxdome unterstützt das Film Festival Cologne



19.10.2022 / 10:47 CET/CEST

Wir sind wieder hier! maxdome unterstützt das Film Festival Cologne Die Macht der Bilder packt Euch beim Film Festival Cologne und natürlich auch bei maxdome.

Hamburg, 19.10.22: maxdome – die erste deutsche Online-Videothek ist zurück und lässt es sich nicht nehmen, auch bei einem der letzten großen deutschen Film Festivals dieses Jahres dabei zu sein – nämlich als neuer Partner des FILM FESTIVAL COLOGNE, das diesen Donnerstag den Roten Teppich ausrollt.



Kultur ist in den aktuellen Zeiten eines unserer wichtigsten Güter. maxdome liegt die Kultur – insbesondere die Filmkultur – ebenfalls sehr am Herzen, weshalb wir gerne deren Stärkung unterstützen. Als Tochtergesellschaft der in Köln ansässigen Splendid Medien AG spürt maxdome außerdem eine Verbindung zur Domstadt und möchte dort den lokalen, jungen Film wie auch die große Filmbühne fördern – und dazu bietet das FILM FESTIVAL COLOGNE eine exzellente Gelegenheit.

maxdome steht wie kein anderer Streamingdienst für die Liebe zu Film und Kino und möchte dem Zuschauer in Zukunft auch Film-Geheimtipps mit Potential zum Lieblingsfilm näherbringen. Dies passt hervorragend zum Programm des FILM FESTIVAL COLOGNE, auf dessen Leinwänden immer wieder tolle Produktionen mit kunstvollen Bildern, außergewöhnlichen Stories und optischen Augenöffnern ihren Platz einnehmen. Daher freut sich maxdome auf eine starke Partnerschaft.

Das 32. FILM FESTIVAL COLOGNE findet von 20. – 27. Oktober 2022 an diversen Locations in Köln statt. Gezeigt werden Premieren der Kultfilme von morgen und die neuesten Arbeiten von Regiegrößen aus aller Welt. Freut euch auf ein bildgewaltiges Fest für unvergessliche Kinomomente. Das vollständige Festivalprogramm findet Ihr unter: www.filmfestival.cologne Über die Marke maxdome und videociety Die Splendid-Tochter videociety betreibt seit 2010 die gleichnamige Video-on-Demand-Plattform und ist der neue Betreiber der Streaming-Marke maxdome (https://store.maxdome.de/). Mit der Übernahme des maxdome-Store von der Joyn GmbH im Oktober 2021 hat videociety einen wichtigen Schritt zum Ausbau des VoD-Geschäfts vorgenommen. Darüber hinaus bietet die videociety GmbH Geschäftskunden aus unterschiedlichen Branchen VoD-Plattform-Lösungen mit umfassenden Serviceleistungen für deren Endkunden an. Das Leistungsspektrum umfasst Content, Entwicklung, Betrieb und Portalmanagement. Über Splendid Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den BeNeLux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/sVoD, produziert TV-Programme und Filme und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50825 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com





karin.opgenoorth@splendid-medien.com Kontakt:Splendid Medien AGInvestor RelationsKarin OpgenoorthLichtstr. 2550825 KölnTel.: 0221-95 42 32 99karin.opgenoorth@splendid-medien.com

