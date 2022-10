ANALYSE-FLASH: UBS startet Porsche AG mit 'Buy' - Ziel 105 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Papiere der Porsche AG bei einem Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Sportwagentochter von VW "rase in die elektrische Zukunft", schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristige Stabilität treffe auf langfristiges, strukturelles Wachstum./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 10:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------