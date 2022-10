EQS-News: USU zeichnet Kundenunternehmen für herausragende Leistungen aus

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU Awards 2022 gehen an Axel Springer, Stadtreinigung Hamburg, gkv informatik und Jungheinrich

Möglingen, 20. Oktober 2022. Anlässlich der diesjährigen, virtuell stattfindenden Fachkonferenz USU World Future 2go zeichnete die USU Software AG erstmals Kunden für außergewöhn­liche Leistungen aus. Insgesamt wurden vier Awards in unterschiedlichen Kategorien vergeben. Für Projekte, die auf Basis innovativer Technologiebausteine in besonderem Maße zu Qualitätsverbesserungen, Effizienzsteigerungen und signifikanten Einsparungen geführt bzw. Earlybird-Charakter haben, also als Vorbild für die Umsetzung wegweisender Ideen dienen können, wurden zwei USU Future 2go-Awards vergeben. Eine Expertenjury hatte alle eingereichten Projekte evaluiert und den Digitalverlag Axel Springer sowie das Customer Service-Team der Stadtreinigung Hamburg nominiert. Für den intelligenten übergreifenden Einsatz von USU-Lösungen wurde die gkv informatik als IT-Dienstleister der Krankenkassen mit dem One USU Award ausgezeichnet. Und für eine besondere gemeinsame Erfolgsgeschichte steht die langjährige Partnerschaft mit Jungheinrich. Dafür gab es den USU Loyality Award. Axel Springer überzeugte durch die konsequente Umsetzung eines Software Asset Managements (SAM). Denn das starke Wachstum insbesondere der digitalen Produkte machte es notwendig, die hohen Kosten für Unternehmenssoftware über den kompletten Lebenszyklus optimal zu planen, zu steuern und zu kontrollieren. Innerhalb weniger Monate konnten dadurch erhebliche Einsparungen bei Adobe- und Microsoft-Lizenzen erzielt werden. Das Projekt zeigt idealtypisch, wie Unternehmen ihre SAM-Prozesse strategisch, rasch und flexibel optimieren können – auch im Hinblick auf den Weg in die Cloud. Die Stadtreinigung Hamburg hat die Art, wie Wissen aufbereitet, transferiert und für die aktive Kundenkommunikation genutzt wird, präzise geplant, dokumentiert, intelligent weiterentwickelt und technisch mit USU Knowledge Management umgesetzt. Bemerkenswert ist die Vielzahl konkreter Ideen zur praxisorientierten Weiterentwicklung von Prozessen und Tools. Die erfolgreiche Initiative dient innerhalb des Unternehmens als Vorzeigeprojekt insbesondere für weitere Service-Abteilungen. Die gkv informatik erbringt mit 700 Mitarbeitenden unzählige Services, von denen etwa 17 Millionen Versicherte der Gesetzlichen Krankenkassen profitieren. Das ist nur möglich, wenn die IT optimal aufgestellt ist. Erfolgskritisch sind daher ganzheitliche IT-Lösungen, die klare Ziele, Visionen, tiefes Technologie-Verständnis, aber auch die Machbarkeit in der praktischen Umsetzung stimmig miteinander verknüpfen. Ob es um höchste IT-Ausfallsicherheit oder die Automatisierung sämtlicher IT-Service-Prozesse geht – häufig werden USU-Anwendungen mit gkvi-eigenen Entwicklungen verbunden – und bilden eine äußerst erfolgreiche Symbiose. Jungheinrich hatte sich 2010 entschieden, alle IT-Services mit USU zu managen und auch die komplexe Infrastruktur mit einer USU-Lösung zu überwachen. Dadurch entstand über die Jahre eine besonders vertrauensvolle Partnerschaft auf vielen verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel entwickelten beide Unternehmen zusammen Innovationen, um die spezifischen Anforderungen von Jungheinrich abzudecken. Zudem engagierte sich Jungheinrich in leitender Position über viele Jahre für die USU User Group – und stärkte so den aktiven Austausch zwischen Kundenunternehmen. „Software allein bringt noch keinen Nutzen, es braucht Persönlichkeiten und innovative Teams, die daraus etwas Einzigartiges für die unternehmerische Praxis machen. Daher sind wir sehr stolz auf unsere Kunden und gratulieren den nominierten Teams zu diesen Auszeichnungen“, so Bernhard Oberschmidt, CEO der USU Software AG. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. Über USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



