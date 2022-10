Tesla lässt Bitcoin-Bestände unverändert – BTC weiter bei 19.000 Dollar

Der E-Autohersteller Tesla ist im vergangenen Quartal seinen Bitcoin-Beständen treu geblieben. Auf der Gegenseite wurden allerdings auch keine zusätzlichen Krypto Assets ins Portfolio gelegt. Am Donnerstagvormittag kostet eine Bitcoin-Einheit zunächst rund 19.200 Dollar und damit so viel wie am Vortag. Die Tesla-Aktie büßt im vorbörslichen Handel über 5,60 Prozent ihres Wertes auf 210 Dollar je Anteilsschein ein.