ANALYSE-FLASH: JPMorgan rundet Ziel für Nel ASA auf 10 Kronen - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nel ASA leicht von 10,10 auf 10 norwegische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal seien schwach gewesen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein rekordhoher Auftragseingang im Quartal bringe eher Zuversicht für 2024, für 2022 und 2023 kürzte er nochmals seine Umsatzerwartungen./tih/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 18:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 18:35 / BST

