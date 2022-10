EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA mit ehrgeizigen Wachstumszielen für 2025 – attraktive Dividendenpolitik bekräftigt

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares SE & Co. KGaA mit ehrgeizigen Wachstumszielen für 2025 – attraktive Dividendenpolitik bekräftigt



21.10.2022 / 07:30 CET/CEST

Mutares SE & Co. KGaA mit ehrgeizigen Wachstumszielen für 2025 – attraktive Dividendenpolitik bekräftigt Mittelfristiges Konzernumsatzziel für 2025 von mindestens EUR 7,0 Mrd. und Ergebnisziel zwischen EUR 125 und 150 Mio. für die Mutares Holding bekräftigt

Hohes Transaktionstempo in 2022 mit bereits zwölf Akquisitionen in zehn Monaten und dem zweitgrößten Exit der Unternehmensgeschichte

Portfolioreife bietet Chancen für weitere lukrative Exits

Ausgewogene Dividendenpolitik für 2022 avisiert München, 21. Oktober 2022 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) hat gestern im Rahmen des Kapitalmarkttages 2022 die aktuelle Strategie und erwartete Geschäftsentwicklung bis zum Jahr 2025 sowie die wesentlichen Beteiligungen La Rochette und Frigoscandia vorgestellt. Mehr als 200 teilnehmende Investoren, Analysten und Pressevertreter nahmen an der Hybrid-Veranstaltung in Frankfurt am Main teil. Das aktuelle Markt- und Konjunkturumfeld bietet für Mutares ideale Bedingungen, um das Portfolio signifikant auszubauen. Die kontinuierliche Expansion der internationalen Präsenz sichert einen anhaltenden Transaktionsfluss für das geplante Wachstum. Mutares kann aktuell aus einer Deal-Pipeline mit einem Umsatzvolumen von mehr als EUR 8 Mrd. und damit aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben 2022 bereits zwölf Akquisitionen getätigt und legen in den nächsten Monaten den Fokus darauf, aus dem in diesen herausfordernden Zeiten doch stark steigenden Opportunitäten-Pool weiteres Wachstum zu generieren und speziell im europäischen Ausland weiter zu wachsen. Gleichzeitig haben wir mit der Nordec Group in diesem Jahr den zweitgrößten Exit in der Geschichte von Mutares erfolgreich realisiert und sehen in den nächsten Quartalen gute Chancen, die ersten Exits der Käufe aus 2019, dem Beginn unserer Wachstumsstory, zu realisieren“, sagt Johannes Laumann, CIO von Mutares. „Unser Track-Record in den vergangenen Jahren macht deutlich, dass Mutares auch in abnormalen Marktsituationen – sei es in Pandemiezeiten oder bei geopolitischen Spannungen und damit verbunden im rezessiven Konjunkturumfeld – eine nachhaltige Wertschöpfung generiert und vor allem liefert, wie versprochen. Das gilt auch für die Zukunft und vor allem unser Ziel, bis 2025 auf einen Konzernumsatz von mindestens EUR 7,0 Mrd. zu wachsen, was für die Mutares-Aktionäre als Zielgröße einen dividendenrelevanten Nettogewinn zwischen EUR 125 und 150 Mio. erwarten lässt“, ergänzt Robin Laik, Gründer und CEO von Mutares. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Sondersituationen mit Sitz in Europa, die signifikante operative Verbesserungspotenziale aufweisen und nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein konsolidierter Umsatz von mindestens EUR 4 Mrd. erwartet. Darauf aufbauend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf mindestens EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Wachstum des Portfolios steigen auch die Beratungserlöse, die zusammen mit den Portfoliodividenden und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Dementsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Nettogewinn in der Holding in der Größenordnung von EUR 125 bis 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten zusammen mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Aktien. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Kontakt Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Kontakt für Presseanfragen in Frankreich

CLAI

Gaëtan Commault - gaetan.commault@clai2.com / +33 06 99 37 65 64

Antoine Szarzewski - antoine.szarzewski@clai2.com / +33 07 72 45 47 80

