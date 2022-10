Trading-Chance Mercedes-Benz Group: Dieses Chartbild bietet sich für einen Trade an!

Werbung

Die Aktie der Mercedes-Benz-Group überwand am Dienstag ihre mittelfristige Abwärtstrendlinie. Aber das war alles, nur keine klare Sache, der Ausbruch fiel knapp aus. Und dann folgten keine Anschlusskäufe, sondern zwei Dojis. Ein Chartbild, das animiert, auf der Short-seite nachzusetzen.

Am 26. Oktober, d.h. kommenden Mittwoch, steht die Bilanz des dritten Quartals an. Ein Termin, der für immense Bewegung in der Mercedes-Benz-Aktie sorgen wird, denn diese Zahlen und der dann aktualisierte Ausblick werden drängende Fragen beantworten:

In einer Woche kommen Antworten auf drängende Fragen

Dass der Boom vorbei ist, ist klar … aber wie äußert sich das konkret? Wie massiv sind die Kosten gestiegen? Was davon lässt sich noch an die Kunden weitergeben? Drückt das spürbar auf die Zahl der verkauften Fahrzeuge? Und wie sieht Mercedes-Benz das laufende Quartal und den Start ins Jahr 2023? Bislang weiß man noch gar nichts. Der Konzern hielt sich zuletzt bedeckt. Das kann man als verdächtig werten, aber das muss nicht stimmen. So gesehen werden in der kommenden Woche Entscheidungen fallen, was die Aktie angeht.

Setzen die Trader dabei gerade auf „good news“? Die Aktie ist zwar gestiegen. Aber die Motivation der Käufe muss nicht sein, dass man mit starken Zahlen rechnet. Denn wir sehen im Chart: Es gelang zur Monatswende, das bisherige Jahrestief vom Juni zu verteidigen. Das alleine treibt einen Kurs nach oben. Das kann schon durch Eindeckungen von Leerverkäufen passieren, muss also keinen echten Optimismus als Hintergrund haben. Und in dem Moment, wo es darauf ankam, nämlich an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie, blieb der Schwung bislang aus. Das, in der Tat, ist „verdächtig“.

Die heutige Abrechnung am Terminmarkt spielt offenbar eine wichtige Rolle

Dass der Ausbruch über diese im Februar etablierte und im September als relevant bestätigte Abwärtstrendlinie nicht mit Schwung vonstattenging, war schon interessant. Und dass die Bullen dann am Mittwoch und Donnerstag nicht nachsetzten, um den Sack zuzumachen, sondern die Aktie an beiden Tagen einen Doji ausbildete, deutet eher an, dass man auf diesem Level eher nicht weiter zugreifen mag. Was kann dahinter stecken?

Zum einen kann es sein, dass man sich an die immens massive, mit der 200-Tage-Linie nach oben abschließenden Widerstandszone zwischen 60,00 und 61,75 Euro nicht herantraut, weil man zu Recht fürchtet, dass man da auch ohne enttäuschende Quartalszahlen abgewiesen würde.

Quelle: marketmaker pp4

Zum anderen kann es gut sein, dass der Anstieg der Aktie jetzt einen Level erreicht hat, der für die meisten der großen Adressen an der Terminbörse ideal ist, weil sie hier den Gewinn ihrer Positionierung zur heutigen Abrechnung der Optionen mit Oktober-Laufzeit optimieren konnten. Wäre das so, würde es nicht überraschen, wenn die Mercedes-Benz Group-Aktie in der kommenden Woche, wenn die Sogwirkung dieser Terminmarkt-Abrechnung vorüber ist, wieder zurückfällt … zwei Dojis nach einem nicht signifikanten Ausbruch wären dafür eine gute Vorlage.

Solange diese Widerstandszone 60,00/61,75 Euro nicht überwunden ist, hätte die Aktie mehr Chancen nach unten als nach oben. Was auch heißt: Der Stop Loss muss knapp über diese Zone gelegt werden, denn wenn der Ausbruch nach oben doch noch gelingt, sollte man Short-Trades umgehend glattstellen.

Chance auf eine Bullenfalle: Das reizt, einen Short-Trade zu starten

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 71,940 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,68. Den Stop Loss würden wir bei 62,20 Euro in der Aktie, knapp über die vorgenannte, massive Widerstandszone platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,97 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Mercedes-Benz Group lautet VX65Y6.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 60,00 Euro, 61,66 Euro, 61,75 Euro

Unterstützungen: 54,09 Euro, 50,62 Euro, 50,19 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Mercedes-Benz Group

Basiswert Mercedes-Benz Group WKN VX65Y6 ISIN DE000VX65Y67 Basispreis 71,940 Euro K.O.-Schwelle 71,940 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 3,68 Stop Loss Zertifikat 0,97 Euro

