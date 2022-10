EQS-Adhoc: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts bis zu 5,8 % des Grundkapitals beschlossen

EQS-Ad-hoc: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts bis zu 5,8 % des Grundkapitals beschlossen



23.10.2022 / 16:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts bis zu 5,8 % des Grundkapitals beschlossen Barkapitalerhöhung um bis zu 900.000,00 EUR beschlossen

Ausgabepreis je neuer Aktie von 6,75 EUR

Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen

Aktionäre und Investoren können zu Mindestanlagebetrag von 100.000,00 EUR an Barkapitalerhöhung teilnehmen Hamburg, 23. Oktober 2022 Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG haben heute die Durchführung einer wertpapierprospektfreien Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 900.000,00 EUR beschlossen. Zu diesem Zweck sollen bis zu 900.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben werden. Der Ausgabepreis je neuer Aktie wurde mit 6,75 EUR festlegt und liegt damit ca. 12 % über dem aktuellen Börsenkurs (XETRA Schlusskurs 21.10.22). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 voll gewinnberechtigt. Durch die Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von 15.515.114,00 EUR um bis zu 5,8 % erhöhen. Zur Zeichnung der neuen Aktien wurde die futurum bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main mit der Maßgabe zugelassen, die neuen Aktien an von der Gesellschaft zugelassene Investoren zu einem Mindestanlagebetrag von 100.000,00 EUR, dies entspricht der Übernahme von mindestens 14.815 Stk. neuer Aktien, zu platzieren. Die Gesellschaft wird dabei Aktionäre, die an der Barkapitalerhöhung zum Mindestausgabepreis teilnehmen möchten, vorrangig berücksichtigen. Der Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft und soll anteilig auch zur Finanzierung des allgemeinen weiteren Wachstums der Gesellschaft und insbesondere zur Erreichung der Wachstumsziele der Strategie 2023/25 2.0 verwendet werden. DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN. Kontakt:

