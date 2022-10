ALIBABA - Preisverfall beschleunigt sich

Alibaba Group Holding Ltd. - WKN: A117ME - ISIN: US01609W1027 - Kurs: 64,700 € (XETRA)

Bereits in den vergangenen zwei Wochen war ein harter Kampf um die Jahrestiefs zu beobachten, den die Bullen am Ende der vergangenen Woche verloren haben. Der heutige Kurseinbruch um rund 12 % (Aktie wird derzeit bei 63,60 USD getaxt) folgt auf das charttechnische Verkaufssignal, die Gründe sind jedoch politischer Natur. Genaueres dazu hat Kollege Sascha Gebhard in diesem Artikel erläutert: Sind chinesische Aktien bald wertlos?

Allzeittief aus 2015 hat jetzt Anziehungskraft

Mit der Aufgabe des Supports bei 73 - 74 USD drohen jetzt Abgaben bis zum Allzeittief bei 57,20 USD. Dort könnte es zu technischen Reaktionen kommen und im besten Fall zu mehrtägigen oder mehrwöchigen Kurserholungen. Wird dieses Tief früher oder später ebenfalls nach unten durchschlagen, drohen weiter fallende Kurse bis rund 40 - 43 USD.

Entschärft wird die kritische charttechnische Situation erst bei einer nachhaltigen Rückkehr über 78 USD. Dann wären Erholungen in Richtung 88 oder 100 USD denkbar.

Fazit: Die Aktie ist im Crashmodus, die politische Unsicherheit dominiert. Im Zweifel sollte man von Alibaba und anderen chinesischen Aktien lieber die Finger lassen oder zumindest die Risikoeinstufung auf sehr hoch setzen und entsprechen vorsichtig handeln.

Alibaba Group Holding Ltd

