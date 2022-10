AMERICAN EXPRESS - Die große Zitterpartie

American Express Co. - WKN: 850226 - ISIN: US0258161092 - Kurs: 140,040 $ (NYSE)

American Express Co. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,47 die Analystenschätzungen von $2,41. Umsatz mit $13,6 Mrd. über den Erwartungen von $13,47 Mrd. Das Unternehmen bekräftigt die Ergebnis-Prognose für das Geschäftsjahr 2022 von $9,25 bis $9,65 je Aktie (Analystenprognose: $9,84) und eine Umsatzprognose $52,12 bis $52,98 Mrd (Analystenprognose: $53,08 Mrd). Quelle: stock3 News

Schon Ende Juni hatte sich die Aktie von American Express teilweise unter den Support bei 138,04 USD verabschiedet. Damals rettete eine steile Erholung ab Mitte Juli den Bankentitel vor einem Abverkauf in Richtung des Hochs vom Januar 2021 bei 129,54 USD.

An diese Marke ist der Wert in den letzten Wochen ein weiteres Mal abverkauft worden und oszilliert seit Ende September in einem sich ausweitenden Dreieck bzw. einer Megafon-Formation immer haarscharf an einem weiteren Verkaufssignal vorbei.

Die schwache Reaktion auf die Zahlen hatte die Aktie am Freitag kurzfristig wieder in Bedrängnis gebracht, ehe intraday eine deutliche Erholung startete. Sollte die Aktie jetzt allerdings wieder unter 138,04 USD einbrechen, wäre mit einem weiteren Rücksetzer in Richtung 130,65 USD zu rechnen, ehe eine weitere starke Erholung einsetzen kann. Von einer Trendwende ist die Aktie dennoch ein gutes Stück entfernt: Hierfür müsste die Kreuzwiderstandszone im Bereich von 146,55 - 149,89 USD gebrochen werde. Die Folge wäre eine Kaufwelle in Richtung 160,00 USD.

Setzt die Aktie dagegen auch unter das bisherige Jahrestief bei 130,65 USD zurück, dürfte ein Kursrutsch bis an den Supportbereich um 115,00 USD zurückführen.

American Express Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)