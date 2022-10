Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Machtbefugnisse/Präsident Xi Jinping

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Machtbefugnisse/Präsident Xi Jinping

Die Zeiten, in denen der Westen vergleichsweise pragmatisch mit China zusammenarbeiten konnte, solange nur die Wirtschaft davon profitierte, sind vorbei. Die Regierungen vor allem in Europa werden sich künftig fragen müssen, wie sie mit einem System kooperieren wollen, das unberechenbar geworden ist. Wie hoch das Risiko fragwürdiger Geschäfte für die eigene Bevölkerung ist, hat Russland in den vergangenen Monaten eindrücklich vor Augen geführt. Das Problem ist: Ganz ohne China geht es auch nicht. Für die Weltwirtschaft sind das keine guten Nachrichten. Statt gemeinsam den Wachstumsmotor anzuwerfen, blockieren sich die Nationen gegenseitig. China wird mehr und mehr zum Risikofaktor./be/DP/zb