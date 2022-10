ADIDAS - Wo könnte der Absturz enden? (Update)

adidas AG - WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Kurs: 100,440 € (XETRA)

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Nach antisemitischen Äußerungen von Kanye West hat der Sportartikelhersteller Adidas die Zusammenarbeit mit dem Rapper, auch bekannt als Ye, beendet. "Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich", heißt es in einer Mitteilung von Adidas vom Dienstag.

Die adidas-Aktie markierte im August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 336,25 EUR. Seitdem befindet sie sich in einer starken Abwärtsbewegung, die sie inzwischen über 70 % an Wert kostete. Im Laufe dieser Abwärtsbewegung fiel die Aktie unter die wichtige Unterstützung bei 162,20 EUR und vollendete damit ein großes Doppeltop. Das rechnerische Ziel aus diesem Top liegt bei 78,24 EUR.

Bei 93,23 EUR liegt mit dem alten Rekordhoch aus dem Januar 2013 eine wichtige Unterstützung. Der langfristige Aufwärtstrend seit dem Jahr 2001 verläuft aktuell bei 69,59 EUR und kommt damit auch schon langsam in Sichtweite.

Die Aktie ist nach dem Absturz der letzten Wochen und Monate massiv überverkauft. Der RSI (14) notiert auf Wochenbasis bei 18,40 Punkten und damit unter den Tiefpunkt der Jahre 2009 und 2014. Die Bollinger Bänder sind stark aufgeweitet. Der Abstand zwischen oberen und unteren Band nähert sich seinen Extremwerten.

Die adidas-Aktie könnte kurzfristig noch gen 93,22 EUR abfallen. Dort könnte es zu einer größeren Gegenbewegung kommen. Ein Anstieg an den Abwärtstrend seit November 2021 wäre keine Überraschung. Ein solcher Anstieg könnte Kursgewinne in Richtung 135 EUR mit sich bringen. Aber eine Trendwende wäre damit nicht erreicht. Nach dieser Erholung wäre mit einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 78,24 EUR zu rechnen. Damit würde der Wert auf das Ziel aus dem Doppeltop abfallen und auch den Aufwärtstrend seit dem Jahr 2001 testen.

Prozyklische Kaufsignale liegen aktuell weit weg. Damit die Aktie sich Platz in Richtung Allzeithoch verschaffen würde, müsste sie stabil über 162,20 EUR zurückkehren. Das ist vorerst nicht in Sicht. Ein direktes Abrutschen zum Doppeltopziel ist wahrscheinlicher als das Auslösen eines derartigen Kaufsignals.

Fazit: Die adidas-Aktie zählt zu den schwachen Aktien im DAX und daran wird sich voraussichtlich noch längere Zeit nichts ändern. Aber auch schwache Aktie erholen sich zwischenzeitlich und dann immer mal wieder sogar besonders stark. Eine solche Erholung könnte es in Kürze in der adidas-Aktie geben.

