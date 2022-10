AKTIE IM FOKUS: Linde sehr schwach - Pläne für Dax-Abschied belasten

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Der geplante Börsenrückzug aus Frankfurt lastet am Dienstag auf dem Kurs der Linde-Aktien . Beim Broker Lang & Schwarz verloren die Titel des Spezialisten für Gase im vorbörslichen Geschäft fast fünf Prozent. Die Aktien sollen laut dem Dax-Schwergewicht künftig nur noch an der New Yorker Börse notiert werden.

Der Rückzug aus Frankfurt und damit einhergehend das Ende der Dax -Mitgliedschaft werde den Aktienkurs belasten, sagte ein Händler. Derzeitige Kursverluste bis in die Nähe von 280 Euro schienen aber übertrieben zu sein, zumal Linde noch keinen Zeitrahmen gesetzt habe für den Rückzug.

Analyst John Roberts von der Credit Suisse rechnet nur mit vorübergehendem Verkaufsdruck. Am Vortag hatten Linde mit gut 299 Euro noch den höchsten Stand seit Ende August erreicht./ajx/jha/