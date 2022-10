DOLLAR TREE - Aktie zeigt endlich wieder Leben!

Dollar Tree Inc. - WKN: A0NFQC - ISIN: US2567461080 - Kurs: 149,000 $ (Nasdaq)

Über die Prognosesenkung der "Billig-Gemischtwarenkette" Dollar Tree berichtete ich zuletzt im September. Die bis dato starke Aktie rauschte nach unten, fing sich aber recht schnell und bog in eine Seitwärtsbewegung ein. Damit machte sie das, was ich im damaligen Fazit auch erwartet hatte. Nun zeigt sich kurzfristig zumindest wieder etwas Leben.

Befreiung per Gap?

Denn mit der gestrigen Kursentwicklung übersprang die Aktie nicht nur eine bis dato deckelnde Trendlinie. Sie ließ auch gleich noch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA50 und 200 hinter sich. Beide dienen nun um 145 USD als Supports, auch unterstützt die Trendlinie von jetzt an. Die Kurslücke, die im Zuge des gestrigen Kurssprungs gerissen wurde, kann in einer solchen Situation als Break-away-Gap klassifiziert werden, sollte also im Idealfall offen bleiben.

Kurzfristig besteht Potenzial in Richtung der unteren Begrenzung der im August gerissenen Kurslücke bei 153,17 USD. Eine Rückkehr in die Lücke wird wohl nur gelingen, sollte das Management bei der Vorlage der nächsten Quartalszahlen überzeugen. Diese sind aber erst für den 21. November angesetzt.

Fällt die Aktie dagegen wieder unter die Triggerlinie zurück, wäre das Kaufsignal negiert. Unter 134,33 USD wäre ein Verkaufssignal ausgelöst, welches Abgaben in Richtung 124,76 bis 123,62 USD nach sich ziehen könnte.

Fazit: Die Aktie von Dollar Tree zieht dynamisch nach oben. Ob aus dem kurzfristigen Kaufsignal aber auch ein neuer mittelfristiger Trend entstehen kann, müssen die nächsten Wochen zeigen.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 26,31 28,05 29,68 Ergebnis je Aktie in USD 5,80 7,28 8,26 KGV 26 20 18 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

