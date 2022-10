EQS-News: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Erfolgreicher Abschluss (Closing): RLB Oberösterreich und RLB Steiermark schaffen gemeinsames IT-Unternehmen unter der Marke RAITEC

EQS-News: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG: Erfolgreicher Abschluss (Closing): RLB Oberösterreich und RLB Steiermark schaffen gemeinsames IT-Unternehmen unter der Marke RAITEC



Aufgrund des Wegfalls des kartellrechtlichen Durchführungsverbotes und des Abschlusses der entsprechenden Vorbereitungshandlungen haben die Raiffeisen-Landesbank Steiermark und die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich am heutigen Tag die notwendigen Handlungen gesetzt und Beschlüsse in den jeweiligen Generalversammlungen gefasst (Closing), um zukünftig noch stärker im Bereich IT zusammenzuarbeiten. Die Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH wird zu diesem Zweck auf die RAITEC GmbH verschmolzen (wirksam mit der Eintragung im Firmenbuch), mit dem Ziel, mit dem neuen gemeinsamen Banken-Rechenzentrum RAITEC GmbH Synergien zu heben und damit noch effizientere Strukturen für die Umsetzung von IT-Projekten zu schaffen.

Für nähere Informationen steht die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG (Herr Johannes Derler) unter johannes.derler@rlbstmk.at zur Verfügung.



