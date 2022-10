General Motors kündigt Dividende an

Der amerikanische Automobilkonzern General Motors Co. (ISIN: US37045V1008, NYSE: GM) wird am 15. Dezember 2022 (Record day: 2. Dezember 2022) eine Dividende in Höhe von 0,09 US-Dollar für das vierte Quartal ausschütten.

Im September 2022 nahm General Motors die Zahlung einer Quartalsdividende (0,09 US-Dollar) wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde. Zuvor wurde letztmals im März 2020 eine Quartalsdividende ausgeschüttet (0,38 US-Dollar).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,36 US-Dollar als Dividende ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 35,72 US-Dollar (Stand: 24. Oktober 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,01 Prozent. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 35,76 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 34,17 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Juli 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 1,69 Mrd. US-Dollar nach 2,84 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen zum dritten Quartal werden am 25. Oktober 2022 präsentiert.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 39,08 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 51,03 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. Oktober 2022).

