EQS-Adhoc: KUKA Aktiengesellschaft: Starkes Wachstum in den ersten neun Monaten GJ 2022 und Anpassung der Prognose

EQS-Ad-hoc: KUKA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis

KUKA Aktiengesellschaft: Starkes Wachstum in den ersten neun Monaten GJ 2022 und Anpassung der Prognose



26.10.2022 / 15:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KUKA Aktiengesellschaft Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg - ISIN DE0006204407 - Zugelassen an folgenden deutschen Börsen: Frankfurt am Main und München Marktsegment: Prime Standard Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR Starkes Wachstum in den ersten neun Monaten GJ 2022 und Anpassung der Prognose Die KUKA Aktiengesellschaft wird am 27. Oktober 2022 ihre Quartalsmitteilung Q3/2022 veröffentlichen. Die Finanzkennzahlen des KUKA Konzerns werden dabei ein starkes Wachstum in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 aufzeigen. Im Einzelnen: Der Auftragseingang wird bei EUR 3.686 Mio. liegen (plus 36,7% im Vergleich zu 9M/2021), die Umsatzerlöse werden sich auf EUR 2.769 Mio. belaufen (plus 17,4% im Vergleich zu 9M/2021) und die EBIT Marge wird 2,9% betragen (EBIT Marge 9M/2021: 1,9%). Der Free Cashflow wird bei EUR - 128 Mio. negativ sein. Basierend auf diesen Entwicklungen passt die KUKA Aktiengesellschaft ihre aktuelle Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2022 wie folgt an: Auftragseingang größer EUR 3.900 Mio. (mehr als 10% über dem Vorjahreswert) und Umsatzerlöse größer EUR 3.600 Mio. (mehr als 10% über dem Vorjahreswert). Die Prognose betreffend die EBIT Marge (rund 3,0% entsprechend Q3/2022) und das Ergebnis nach Steuern wird bestätigt. Der Free Cashflow wird unterhalb der ursprünglichen Prognose liegen und könnte sich auf einen negativen Betrag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich belaufen. Diese Free Cashflow Entwicklung ist hauptsächlich auf das höhere Vorratsvermögen im Zusammenhang mit Beeinträchtigungen der Lieferketten zurückzuführen.

Augsburg, 26. Oktober 2022

KUKA Aktiengesellschaft Der Vorstand





Kontakt:

Frau Kerstin Heinrich

Tel.: +49 (0)821 7975-481

Fax: +49 (0)821 7975-213

E-Mail: kerstin.heinrich@kuka.com Kontakt:Frau Kerstin HeinrichTel.: +49 (0)821 7975-481Fax: +49 (0)821 7975-213E-Mail: kerstin.heinrich@kuka.com 26.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com