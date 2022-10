AKTIE IM FOKUS: Pessimismus von JPMorgan belastet Ströer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine negativere Einschätzung von JPMorgan zur Geschäftsentwicklung von Ströer hat die Aktien des Werbekonzerns am Donnerstag unter Druck gesetzt. Als zweitschwächster Wert im MDax fielen sie mit minus 6,3 Prozent auf 40,92 Euro zurück an die Unterstützung von Anfang Oktober.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel setzte die Titel auf "Negative Catalyst Watch". Die Markterwartungen dürften sinken, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und verwies zur Begründung auf wohl größere Sparsamkeit bei den Werbeausgaben bei Lieferdiensten wie Flink, höhere Investitionen und ein langsameres Wachstum in einigen Bereichen.

Mit den eigenen Schätzungen deutlich unter den Markterwartungen sieht Diebel die Ziele von Ströer für das dritte Quartal und das Gesamtjahr 2022 in Gefahr. Die Aktien liegen mit einem Verlust von gut 41 Prozent seit Jahresanfang derzeit im unteren MDax-Feld./ajx/jha/