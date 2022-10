ITM-Power-Aktie mit erneutem Kursrutsch: -30,07 Prozent

Die Anteilsscheine des britischen Wasserstoff-Titels brechen heute erneut massiv ein. Der Grund für den erneuten Ausverkauf war ein Trading-Update des Unternehmens, welches die Anleger in Schrecken versetzte.

Massive Fertigungsprobleme - Prognose muss gesenkt werden

Auf Grund von massiven Problemen bei der bei der Entwicklung und der Fertigung des 2-Megawatt-MEP-2.0-Stacks erwartet man bei der Gesamtjahresproduktion und beim Jahresumsatz nun lediglich den unteren Bereich der derzeitigen Prognosespanne zu erreichen, so dass Unternehmen.

Die jüngsten Prognosen waren 48 bis 65 MW sowie Erlöse im Bereich 23 und 28 Mio. GBP. Zudem machte ITM Power deutlich, dass die EBITDA-Verlustprognose noch weiter nach unten korrigiert werden muss.

Aktie im freien Fall

Nach dem Trading-Update rauscht die Aktie um mehr als 30 Prozent in den Keller und fällt auf den tiefsten Stand seit Dezember 2019. Besserung ist aus der charttechnischen Perspektive nicht in Sicht, die Aktie hat weiteres Abwärtspotenzial in der Größenordnung von 30 bis 40 Prozent.