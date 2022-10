Amazon schwach | Wall Street trotzdem stabil

Die Widerstandsfähigkeit des breiten Aktienmarktes bleibt beeindruckend. Microsoft, Alphabet, Meta und nun auch Amazon enttäuschen, mit teils heftigen Kursverlusten. Da alle die Werte eine hohe Gewichtung im S&P 500 ausmachen, ist die Stabilität des Index um so beeindruckender. Wir sehen ähnliches auch an diesem Freitag. Amazon startet mit einem Verlust von 12% in den Tag. Apple kann trotz der enttäuschenden Service-Sparte leicht zulegen. Das Ertragsbild bleibt ansonsten gemischt, aber nicht katastrophal. Intel verspricht die Kosten zu senken (let’s see), mit der Aktie im Plus. Dabei sind insbesondere die Aussichten ein Desaster. Die Aktien von Pinterest, T-Mobile, Exxon Mobil und Chevron tendieren nach den Zahlen allesamt freundlich. Die Ergebnisse von Colgate-Palmolive sind stückweit enttäuschend, mit den Aktien von First Solar rund 2% im Minus.



00:00 - Intro

00:09 - Fazit: Widerstandsfähigkeit beachtlich

01:40 - Amazon

04:38 - Apple | PC-Markt insgesamt

10:14 - Intel

14:05 - Pinterest

15:48 - T-Mobile

18:10 - First Solar

19:14 - ExxonMobil | Chevron

21:40 - Big Picture: China, Japan, Europa

23:12 - Ausblick auf nächste Woche

__________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreet *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung