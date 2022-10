ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Nemetschek auf 55 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek nach Quartalszahlen von 57 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Wachstumsaussichten des IT-Dienstleisters für das kommende Jahr hätten sich eingetrübt, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Profitabilitätsprognose (Ebitda-Marge) für 2023./edh/ngu

