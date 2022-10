EQS-News: Mynaric veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2022

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Mynaric veröffentlicht Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2022



31.10.2022 / 17:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MÜNCHEN, 31. Oktober 2022 - Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) gab heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2022 bekannt, das am 30. Juni 2022 endete. Der Bericht für das erste Halbjahr 2022 kann im Bereich Investor Relations auf mynaric.com unter https://mynaric.com/investor-relations/overview/ heruntergeladen werden. Telefonkonferenz und Webcast Eine Telefonkonferenz und ein Webcast zur Erörterung der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022 für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2022 sind für Montag, den 31. Oktober 2022, um 13:00 Uhr Eastern Daylight Time (18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit) geplant. Die Telefonkonferenz und der Webcast beinhalten eine Präsentation der Ergebnisse sowie eine Fragerunde mit den Führungskräften von Mynaric, darunter CEO, Bulent Altan, und CFO, Stefan Berndt-von Bülow. Interessierte können den Webcast auf der Investor Relations-Seite von Mynaric.com verfolgen, indem sie sich unter folgendem Link registrieren: https://edge.media-server.com/mmc/p/db9gnjrg Eine archivierte Version des Webcasts wird zusammen mit den entsprechenden Folien im Investor Relations Bereich von mynaric.com verfügbar sein. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung von optischen Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.

Investor Contact Tom Dinges, CFA

Vice President of Investor Relations

tom.dinges@mynaric.com

31.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com