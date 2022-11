Sartorius AG Short: 59 Prozent-Chance!

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius öffnete am 19. Oktober seine Bücher zum dritten Quartal 2022. Dabei musste ein langsameres Wachstum gemeldet werden, als von den Marktteilnehmern erwartet wurde. Für das Umsatzwachstum peilt das Unternehmen in diesem Jahr nur die untere Hälfte der bisher prognostizierten Bandbreite von 9 bis 15 Prozent an. Das sorgte an der Börse für eine heftige Kursreaktion. Die Aktie des Dax-Konzerns stürzte zeitweise um knapp 21 Prozent ab. Dennoch wächst das Unternehmen immer noch zweistellig. Der Umsatz stieg von Juli bis September um nicht ganz 17 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Das um Sonderposten bereinigte Ebitda erhöhte sich um knapp 14 Prozent auf 354 Millionen Euro.

Zum Chart

Vom All Time High am 30. November 2021 bei 631,60 Euro gab der Aktienkurs seit Anfang 2022 deutlich nach. Am 22. Juni 2022 notierte das Papier nur noch bei 293,30 Euro, was einem Verlust in der Spitze von knapp 54 Prozent entspricht. Die darauffolgende Erholung erstreckte sich bis zum 26. August mit einem Kurs von 456,00 Euro. Seit Ende August bildet der Kurs wieder eine Abwärtssequenz aus. Mit dem gestrigen Minus von rund 3,67 Prozent wurde die Abwärtssequenz bestätigt. Rund um den Bereich bei 301,20 Euro hat sich eine Unterstützung etabliert, die bereits zum dritten Mal getestet wurde. Sollte sie beim vierten Versuch durchbrochen werden, ist der Weg bis zum Support bei 275,80 Euro frei. An der Oberseite wartet ein Widerstand bei 356,20 Euro auf seine Überwindung. Durch die hohen erwarteten KGVs der Jahre 2022 bis 2024 von über 30 ist die Aktie anfällig für beträchtliche Kursrückgänge, sollten Zweifel am Gewinnwachstum entstehen.