Von General Mills bis Freshpet: Tiernahrung muss nicht langweilig sein (kann sie aber!)

Tiernahrung ist ein Markt, in den Investoren investieren können, zum Beispiel mit Aktien wie General Mills (WKN: 853862) oder auch Freshpet (WKN: A12ENX). Alleine diese zwei Namen zeigen, dass es nicht langweilig sein muss, aber durchaus sein kann, wenn man es denn möchte.

Großkonzerne wie General Mills, aber auch Nestlé und weitere Namen expandieren in dieses Segment. Sie sehen hier ein solides Wachstumspotenzial, langfristig orientiert. Aktuelle Zahlen unterstreichen, dass das durchaus gerechtfertigt ist. Seit etlichen Quartalen verzeichnet zum Beispiel der US-Großkonzern Umsatzwachstumsraten im deutlich zweistelligen Prozentbereich.

Aber mit Aktien wie Freshpet sehen wir, dass Tiernahrung sogar ein aufregender Markt sein kann. Zuletzt eben auch ein sehr volatiler. Insgesamt ein interessanter Anknüpfungspunkt, in dem es viele verschiedene Möglichkeiten gibt.

Tiernahrung: General Mills, Freshpet und das Wachstum!

Wie Statista uns vorrechnet, soll Tiernahrung sogar ein großer Markt mit deutlichen Zuwächsen sein. Bis zum Jahr 2027 rechnet das Portal mit einem Marktvolumen von über 191 Mrd. Euro rund um den Globus. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2022 dürfte der Wert bei ca. 122 Mrd. Euro liegen. Das entspräche einer Wachstumsrate von ca. 9,5 % auf CAGR-Basis, was durchaus solide ist.

Großkonzerne wie General Mills oder auch Nestlé bauen hier ihre Sparten auf. Aber eben auch kleinere Akteure wie Freshpet. Wobei es Unterschiede gibt. Freshpet ist schließlich ein Name, der eher auf frische Produkte setzt und damit versucht, die Verbraucher zu adressieren. Zuletzt eigentlich auch mit Erfolg und überproportionalen Zuwächsen.

Wenn wir uns das letzte Quartal ansehen, so lieferte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 34 % im Jahresvergleich und Erlöse von 146 Mio. US-Dollar. Das ist noch eine vergleichsweise kleine Ausgangslage und kaum profitabel. Wobei die operative Marge auf knapp über 35 % fiel, was die Investoren verunsicherte.

General Mills macht schon heute mehr als das Vierfache des Umsatzes in diesem Segment. Trotzdem ist Tiernahrung (noch) ein eher kleiner Markt für den Gesamtkonzern. Auch das unterstreicht, dass diese Chance dann doch noch unterschiedlich ist. Trotzdem: Mit einem Umsatzwachstum von zuletzt 19 % auf 590 Mio. US-Dollar ist auch hier ein solides Wachstum gegeben.

Spannender defensiver Markt

Wir sehen daher insgesamt, dass Tiernahrung ein spannender und für Foolishe Investoren relevanter Markt sein kann. Es gibt in den kommenden Jahren voraussichtlich weitere Zuwächse. Ja, sogar ein solides Marktwachstum, von dem viele Akteure profitieren können. Aber auf unterschiedlichen Wegen. Von einer dynamischen Growth-Story bis hin zu Großkonzernen ist alles vertreten.

Was man als Investor haben möchte und ob man überhaupt von diesem Markt profitieren will? Beantworte das am besten für dich selbst. Trotzdem: Für einen derart defensiven Markt sind die Zuwächse nicht uninteressant. Jede Fellnase benötigt schließlich auch jeden Tag ihr Futter.

Der Artikel Von General Mills bis Freshpet: Tiernahrung muss nicht langweilig sein (kann sie aber!) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von General Mills. The Motley Fool empfiehlt Freshpet.

Motley Fool Deutschland 2022