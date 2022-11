Devon Energy: Bullen geht die Puste aus

Aktuell sollte sich der Anleger nur auf das kurzfristige Handelsgeschehen konzentrieren, unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 66,55 US-Dollar dürfte weiteres Abwärtspotenzial entstehen, Abschläge auf 63,30 und darunter in den Bereich von 59,41 US-Dollar kämen nicht überraschend und können über entsprechende Short-Instrumente nachgehandelt werden. Aber erst wenn der seit Sommer bestehende Abwärtstrend oder die obere Hürde geknackt werden, dürften sich mittelfristige Signale blicken lassen und den Grundstein für eine größere Kursbewegung legen. Auf der Oberseite ist das Wertpapier dagegen kurzfristig um 72,50 US-Dollar blockiert.

Insgesamt hält sich Devon Energy seit den Tiefs aus 2002 um 4,70 US-Dollar immer noch in einem intakten Aufwärtstrend auf, allerdings mahnen die Gewinne der letzten Monate zur Vorsicht. Im Bereich von 79,40 US-Dollar scheint die Aktie nämlich ihren Meister gefunden zu haben, dort toppt das Wertpapier seit einigen Tagen und tendiert abwärts. Noch aber können ein seit dem Sommer bestehender Abwärtstrend sowie die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 für Unterstützung sorgen, kurzfristig allerdings muss aus technischer Sicht eine Abwärtsbewegung zwingend einkalkuliert werden. Größere Signale für Devon Energy können erst im weiteren Verlauf abgeleitet werden.

Fazit:

Um von einem kurzzeitigen Abschwung der Devon-Energy-Aktie zu profitieren, sollte erst ein Bruch der aktuellen Wochentiefs von 66,55 US-Dollar abgewartet werden. Nur in diesem Szenario würde dann der Bereich um 60,00 US-Dollar in den Fokus rücken und könnte über passende Short-Zertifikate nachgehandelt werden. An diesem Punkt angekommen, dürfte sich erst dann die mittelfristige Weichenstellung für das Wertpapier ergeben. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Bereich von 69,60 US-Dollar nicht unterschreiten.